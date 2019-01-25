影／馬雲呼籲青年企業家：千萬別找朋友當合夥人！

大陸中心／綜合報導

2019年世界經濟論壇年會（達沃斯論壇）22日至25日召開，阿里巴巴董事局主席馬雲在23日建議青年企業家，「不要找朋友成為你的合夥人，和你一起建公司。你們就保留友誼就好了，因為友誼太珍貴了，朋友只需給你提些建議。」另外，在馬雲看來，「交朋友不是看這個人有多麼成功，能彼此能夠提供建議、支持，這才是最重要的」。

▲阿里巴巴董事局主席馬雲。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

馬雲在2019冬季達沃斯論壇上建議「年輕人不要和朋友合夥做生意」，因為他曾看過很多商學院或MBA的同學在合夥後不僅友誼沒了，生意也失敗了。他認為，雙方只需保留友誼就好了，因為友誼太珍貴了。

馬雲提到，他自己常常旅行，也交很多朋友，來自不同的行業的人，而且往往都是非常有領導力、在他們行業非常特別的人，「我覺得有好朋友特別重要」，由於他是一個相信友誼的人，更有很多朋友。

「有人問我為什麼找一個在監獄裡的人呢？我說這有什麼呢？他只是犯了一個錯誤，也受到懲罰了，服完刑出來之後也依然是我的朋友」。不過，馬雲話鋒一轉，他認為現在很多公司創始人之間都會產生矛盾，進而導致公司出現問題。

他舉了阿里巴巴18個創始人的例子，他在公司十周年的慶典上，讓每個創始人都寫了一封辭職信，「我當時就說你們不持有這個公司，公司也不擁有你們，你們已經努力十年了，所以現在可以去做自己想做的事了。如果48小時後你還想要回來阿里巴巴工作，那就再寫一封求職信，你將以一個普通員工的身分回到公司，而不再是原先的創始人，如不合格就會被開除」。