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麻布袋蓋監視器偷工地纜線　「只蓋1支」還是栽了

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▲張姓慣竊用麻布袋蓋住監視器，卻沒想到工地內有很多監視器仍錄下他身影。（圖／記者張君豪攝）

▲張姓慣竊做案用麻布袋蓋監視器，卻沒想到其他監視器仍錄下他身影。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區新建案量多，也導致工地慣竊出沒。去年12月22日下午，內湖區金龍路一處建案內發生有配線電纜遭偷竊情況，警方發現一名身穿深色上衣、戴口罩男子開銀色小客車直驅工地內偷拔電纜線。慣竊身手矯健，先用水泥粉塗抹自己車牌，然後再用麻布袋蓋住工地監視器，事後該建案工地統計損失15綑電纜線，損失逾新台幣10萬元。

內湖派出所警方獲報後，過濾監視器，雖然這名慣竊用麻布袋蓋住工地內出入口監視器，但仍遭工地內其他監視器錄下。警方抽絲剝繭，循線調閱歹徒車輛監視器車行軌跡，慣竊雖然先以水泥粉末加水塗汙車牌，但警方仍追查到之前車牌乾淨的畫面。因此鎖定有竊盜、毒品前科的張姓男子（39歲）涉案，警方日前將他傳喚到案說明，他見到警員上門大吃一驚：「你們怎麼找的到我？」

張姓犯嫌落網後向警方表示，因生活缺錢花用才會下手行竊，並坦承異想天開擔心遭警查緝，才想到用麻布蓋住工地監視器，並用水泥粉塗抹車牌。沒想到蓋住一支監視器，工地內卻還有很多監視器。警方追問電纜線下落，張嫌表示當天得手就將電纜線載往新北市新莊區變賣給流動的回收業者，警訊後依竊盜罪嫌將他函送。

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關鍵字：內湖警分局,電纜,慣竊

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