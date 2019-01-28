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出身屏東農家！陳吉仲曝「2大心願」：希望農民月退破萬元

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▲▼ 非洲豬瘟中央災害應變中心會議,賴清德,陳吉仲,徐國勇,黃金城 。（圖／記者湯興漢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

農委會主委陳吉仲上任將近1個月，53歲的他是屏東農家子弟，對農民有深厚情感，一生懸命是保障農民收入、提升農民福利保障。他表示，接下來會用產銷八大措施保障農民收入，也希望農民未來月退能破萬元，持續推動農民健康保險、農民職災保險、農業保險和農民退休年金保險，保障農民福利。

蔡總統先前宣示推動農民退休年金保障老農生活，陳吉仲接受《自由時報》專訪時指出，目前一個月7256元的老農津貼不會退場，希望再增加類似國民年金的農民退休年金，希望讓農民月退收入破萬元，相關提案將提交行政院，2020年前會提出具體方案。

▲農田 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳吉仲出身屏東農家 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

除了保障老農月退之外，陳吉仲在增加農民收入的規劃上，分成短期基礎建設和前瞻計畫。他認為，短期包含產銷八大措施，建置完善蔬果產銷資訊整合查詢平台、輔導轉作、關稅配額調整、多元加工、建立旗艦物流及區域冷鏈系統、建立農糧產品產銷穩定機制等。

前瞻計畫則包含提升外銷、加工。陳吉仲解釋，外銷出口量目標希望每年成長10％，像是去年的冷藏水果外銷就比前年增加10％，另外農產品收割一次全推到市場，市場價格會被壓低，增加冷藏或加工讓價格維持平穩，全國食品加工產值6千億，希望逐年提升10％。

▲貨賣得出去人民發大財　屏東縣長潘孟安飛加拿大行銷屏東農產品。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳吉仲希望透過外銷、加工，增加農民收入。圖為屏東縣長潘孟安飛加拿大行銷屏東農產品。（圖／記者陳崑福翻攝）

增加收入之餘，農民生活保障也是一大重點，陳吉仲指出，農民四大福利措施包含農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險和農民退休制度。據了解，以往農產遭受天災只能依規補助成本的二到三成，政府因此推動「農業保險制度」，讓每1元評估後至少都可以產生3至4元，增加農民保障。

至於先前不斷傳出高麗菜價崩盤，陳吉仲回應，農產品有品質好壞之分，不能拿次級、劣品價格來說成整體價格，市場價格恐因此被壓低。如果仍因秋冬盛產導致價格波動，農委會也首次推出「登記保障收入」制度，以高麗菜作為第一個施行的農作，農民登記就能至少拿回成本以上價格。

▲苗栗縣公館鄉林姓農民的高麗菜園，上午8點半開放時間一到，田間一下子湧入600多人，15分鐘就全部採光光。 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲日前不斷傳出高麗菜價崩盤，農委會推出「登記保障收入」制度。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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關鍵字：陳吉仲,農委會主委,農民收入,農民福利

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