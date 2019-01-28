軍校女偷3名同袍5千元　3天內「火速被退學」慘賠42萬

▲王女偷了3名同袍5千元，因此被校方退學。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／桃園報導

一名20歲的王姓女子本來在陸軍專科學校就讀，但她卻在2018年3月間，偷走3名同袍皮包裡的現金共5000元，而事跡敗露之後，短短3天就遭到校方火速退學，同時還得賠償學校41萬7638元。對此，檢察官認為，王女犯後已有悔悟，且已經返還偷竊的錢，因此給予緩起訴處分，但她還必須另外支付公庫1萬元。

桃園地檢署調查，王女在2018年3月25日時，在女性官兵寢室竊取3名女性同袍皮包裡的現金，總共得手5000元，而3名女學生發現皮包遭竊後，趕緊向校方反應。校方調閱監視器後揪出王女的犯行，並火速在3天內將她退學，而王女也被依竊盜罪移送法辦。

檢察官認為，王女一時失慮犯案，考量她犯後坦承犯行，並已將得手的贓款返還被害人，且遭到退學後還須賠償校方41萬7638元，因此給予她緩起訴1年的處分，但須在另外支付公庫1萬元。

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