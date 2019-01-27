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訪談／《一個桶》導演賈樟柯公開用iPhone Xs拍電影的兩個技巧

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▲幕後花絮：《一個桶》導演公開怎麼用iPhone Xs拍電影。（影片／記者洪聖壹攝） 

特約記者洪聖壹／綜合報導

去年在陳可辛執導由iPhone X拍攝的《三分鐘》賀歲片之後，Apple今年邀請國際名導賈樟柯，釋出由iPhone Xs拍攝的《一個桶》賀歲影片，從中國出發，向用戶拜了個早年，官方YouTube影片至今已經超過27萬次觀看，這一次，用戶探討的不再是攝影器材，而是「怎麼拍」，賈樟柯在後續訪談中，則是親自指點了最常運用的兩種拍攝模式。

▲國際名導賈樟柯說明短篇賀歲電影《一個桶》拍攝歷程。（圖／記者洪聖壹攝）

賈樟柯對於很多年輕人的印象，可能還停留在電影《後會無期》當中的蘇米三叔。其實他卻是大有來頭，他畢業於北京電影學院之後，用非常少的成本執導的電影《小武》，就在1997年獲得第48屆柏林國際電影節青年論壇大獎以及第3屆釜山國際電影節新浪潮獎。2009年獲得法國文學藝術騎士勳章，2010年獲評多倫多電影資料館新世代十年最佳導演，2014年，被美國《外交政策》評選為全球百名思想家，同年參加釜山國際影展時，被評選為史上最佳十大亞洲導演，現在的他，自己擁有一間獲獎無數的電影暖流公司，也是中國大陸當地第十三屆全國人民代表。

▲國際名導賈樟柯。（圖／Apple提供）

此次 Apple 舉辦的「獨家活動：跟著賈樟柯拍攝人物故事」當中，賈樟柯透露，這是他25年來第一次全程都用手機拍電影。在這之前他早就知道許多同行已經開始嘗試用手機拍電影，透過這次拍攝，現在總算感受到了用手機怎麼不一樣，有什麼優點，以這部影片來說，怎麼用手機拍出這個桶的味道，就是他個人非常興奮的地方。

▲《一個桶》全程用iPhone Xs拍攝，這一幕是攝影師坐在摩托車上跟拍而來。（圖／翻攝自《一個桶》）

賈樟柯強調，這部影片都是人物在真實空間拍攝的。人物在空間關係景深怎麼處理、怎麼讓主角在環境裡面抽離出來，以及細節怎麼去呈現、怎麼用鏡頭去呈現「抒情感」，以往可能要透過很多算法來去調整很多人力跟攝影器材，現在使用一支蘋果手機就可以做到，以下就是他在《一個桶》最常使用的兩個拍攝模式：

一、人像模式：

拍照時多「帶」一些人味，再帶一點景深，如果希望主體突出那就調整景深、讓背景虛一點，拍完照片之後，調整色彩跟反差，讓色彩飽和一點，多了景深、突出主體，就可以拍出一張很有味道的照片。此外，也可以用裁減的方式調整比例，如果不喜歡，也可以恢復，再修一個自己喜歡的感覺。

▲▼拍攝人像時，可以把一些背後的場景帶進去，然後透過景深調整、裁切、調整色彩與對比來提升人像跟景深感。（圖／記者洪聖壹攝）

賈樟柯說：「過去我們拍攝景深完全靠鏡頭、光圈、拍攝速度，完全透過一套計算方法，透過攝影師長期以來的經驗來達成，現在透過一支蘋果手機就能夠達成。」

▲幕後花絮：《一個桶》導演公開怎麼用iPhone Xs拍電影景深。（影片／取自Apple）

影片當中許多場景都運用了這個人像景深效果，透過來自現實生活的故事呈現、塑造拎著桶的人物觸及更多人，片尾也分享許多照片，像是有些人帶一大桶油、火腿、魚，都是從家裡帶回來的土產...透過群像的展示，讓這個故事跟更多人連繫在一起。

二、慢動作：

自iPhone X開始，手機已經可以提供 1080P@240 Fps 慢動作錄影功能，透過慢鏡頭捕捉肉眼瞬間捕捉不到的，也是電影所說的：「延遲時間」。在拍攝指導過程，導演特別說明，其實可以透過移動手機距離來選擇景別，從全景、中景、到特寫來去抓人物表情，有了第一個拍攝人像經驗，拍攝過程可以先抓好角度跟景別、景深，拍完之後再來調整想要進行慢動作。

▲拍攝慢動作時可以透過移動距離調整場景，在拍完之後，再來選擇精彩瞬間調整慢動作表現長度。（圖／記者洪聖壹攝）

▲幕後花絮：《一個桶》導演公開怎麼用iPhone Xs慢動作拍出人味。（影片／取自Apple）

賈樟柯指出，在他出生的年代，電影工作離他「又近又遠」，近的是家裡附近就有電影院，可以就近觀看，然而那時候科技沒那麼發達，影像職業感覺離他相當遠。

如今，所有人拿起手機就可以拍照、家庭聚會就可以拍影音，吃飯時也不用講電話告訴朋友吃什麼，只要隨手拍個照片發到朋友圈，就可以讓朋友知道現在正在哪裡、吃什麼，現在的科技，已經讓人們溝通的方式改變很多。

▲《一個桶》導演賈樟柯現場親授拍攝技巧。（圖／記者洪聖壹攝）

「離開家，哪怕離開一公里，都是非常漫長的，更何況是千山萬水。」

《一個桶》明確地用手機拍出「離不開的，是一份家味。」情感，正是說明著高科技產品或許冰冷，但每個使用者透過鏡頭分享自己的故事，其背後帶來的「人味」，就是溫暖的。對於記者來說，《一個桶》的意義在於，每個人都有著能夠隨手記錄當下、分享當下，為生活帶來正能量的能力。隨著年紀越來越大，「家」的意義，漸漸的開始成為自己要經營的，或許每個人都可以去想一下，未來，我們要給後代的「一個桶」，裝的是什麼？

對於《一個桶》有興趣的讀者，可以參照下面兩篇報導：

暨《三分鐘》之後！名導賈樟柯也用iPhone Xs拍出《一個桶》賀歲片

訪談／蘋果《一個桶》不裝佩奇而是裝雞蛋！導演有話要說

＊本篇文章所有新聞照片都由iPhone Xs Max拍攝。

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關鍵字：Apple,iPhone,iPhone Xs,一個桶,賈樟柯

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