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花蓮慈濟歲末祝福　慈院心蓮團隊用心圓滿臨終病人心願

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▲▼慈濟2018年歲末祝福感恩會在1月26日於花蓮靜思堂圓滿，證嚴法師親自主持感恩祈福會，帶領慈濟各志業主管與同仁虔誠祈禱。花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁率領團隊，上台分享為圓滿臨終病人最後的心願，克服困難完成「心蓮旅行社」超級任務。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟2018年歲末祝福感恩會在1月26日於花蓮靜思堂圓滿，證嚴法師親自主持感恩祈福會，帶領慈濟各志業主管與同仁虔誠祈禱。花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁率領團隊，上台分享為圓滿臨終病人最後的心願，克服困難完成「心蓮旅行社」超級任務。

慈濟歲末祝福感恩會播放2018年慈濟大藏經，回顧慈濟在台灣、在全球各地援助的紀實，海外慈濟志工自力更生，卻永遠告訴受助者來自台灣的慈濟。影片最後，則是各國民眾感恩台灣、更在「0206花蓮震災」捐款給台灣。

花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁率領團隊上台分享。林煌仁主任是慈濟大學醫學系畢業生，印象最深的是實習時，一位99歲的病人在他面前講話到一半突然往生，儘管已知對方時日不多，但一條生命在眼前驟逝無法挽回，讓林煌仁自問：還要當醫師嗎？

▲▼慈濟2018年歲末祝福感恩會在1月26日於花蓮靜思堂圓滿，證嚴法師親自主持感恩祈福會，帶領慈濟各志業主管與同仁虔誠祈禱。花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁率領團隊，上台分享為圓滿臨終病人最後的心願，克服困難完成「心蓮旅行社」超級任務。（圖／慈濟基金會提供）

直到接觸到安寧醫學，林煌仁主任找到重心。林煌仁主任表示，安寧醫學的重點之一，是希望能讓病人在生命的最後能選擇自己要的方式，而心蓮病房團隊也很努力的在為病人「圓夢」，盡可能的圓滿病人的人生。因此，需要醫療、護理、心理師、職能治療、宗教師、營養師…等等不同領域的專業一起努力。

林煌仁主任分享花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊圓滿2位臨終病人心願的超級任務─「心蓮旅行社」。

心蓮病房病友江先生在台東縣關山鎮務農40、50年，臨終前只想「回家巡田」。為了圓滿江先生回家一趟，心蓮病房醫護團隊用心規劃包含交通、醫療照護、輪椅、座椅…等。醫療團隊護送江先生回到關山，雖然只是坐在家裡看電視、話家常，再看一眼守了一輩子的香蕉園，江先生欣慰地回到花蓮慈院心蓮病房。

林煌仁主任表示，臨終病人內心仍有一絲絲的願望。肺癌末期雄哥經常笑著說他有賢慧的太太照顧、有孝順的兒子，人生沒有其他心願了。醫療團隊偶然機會聽到雄哥提起，住花蓮縣20幾年卻沒有看過太魯閣。

花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊開始規劃帶雄哥到太魯閣看峽谷的旅程。隨著海拔高度上升，醫療團隊隨時注意雄哥的肺部是否能負荷、適時用藥，最後，雄哥與醫療團隊、家人，在太魯閣雲海繚繞處合影。

花蓮慈濟醫院心蓮病房林煌仁主任表示，安寧醫學最主要是要照顧病人與家屬的身心靈，我們會繼續努力照顧病人到最後。

慈濟基金會表示，2019年慈濟的主題是「感恩尊重生命愛，和敬無諍共福緣」，證嚴法師最後帶領慈濟志業執行長、同仁們一起虔誠祈禱、發願，祈願人心淨化、社會祥和，天下無災難。

▼慈濟慈善、醫療、教育、人文志業主管率領同仁上台演繹並發願。

▲▼慈濟2018年歲末祝福感恩會在1月26日於花蓮靜思堂圓滿，證嚴法師親自主持感恩祈福會，帶領慈濟各志業主管與同仁虔誠祈禱。花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁率領團隊，上台分享為圓滿臨終病人最後的心願，克服困難完成「心蓮旅行社」超級任務。（圖／慈濟基金會提供）

▼證嚴法師帶領慈濟志業執行長、同仁們一起虔誠祈禱、發願，祈願人心淨化、社會祥和，天下無災難。

▲▼慈濟2018年歲末祝福感恩會在1月26日於花蓮靜思堂圓滿，證嚴法師親自主持感恩祈福會，帶領慈濟各志業主管與同仁虔誠祈禱。花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁率領團隊，上台分享為圓滿臨終病人最後的心願，克服困難完成「心蓮旅行社」超級任務。（圖／慈濟基金會提供）

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