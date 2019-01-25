華聞快遞／《鄉村振興戰略》啟動！北京低收入村將消失

▲北京發布鄉村振興戰略規劃。（圖／CFP）



《北京》《鄉村振興戰略》啟動！北京低收入村將消失

《北京市鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》於24日正式發布，未來將把握都市「大城市小農業」「大京郊小城區」的市情和鄉村發展規律，北京的城市和鄉村將作為一個有機整體統籌謀劃，重點推動人才、土地、產業、治理、規劃實施等方面的改革創新。此外，《規劃》中也指出，到了2020年，現行標準下所有低收入農戶家庭人均可支配收入超過標準線，低收入村將全部消除。（北京青年報）

《天津》天津開發區今年計畫 新增市場主體8000多家

天津開發區2019年將全面圍繞高質量發展、實體經濟、京津冀協同發展發力，打造集聚經濟、開放經濟、智能經濟，全面落實好高質量發展的各項任務；全年工業增加值率計畫提高1個百分點以上，產業投資增長計畫超過15%；新增市場主體數量計畫超過8000家，其中北京投資企業超過2000家。（天津日報）

《河北》推肉菜惠民補貼銷售 河北安排2000萬元人民幣

河北省發改委、省商務廳、省市場監管局聯合召開優化市場供給促進居民消費電視電話會議，會中指出，河北省將從保障重點商品供應、增加優質商品供給、加強節日市場監管等方面優化春節市場供給，促進居民消費；其中河北省25日至2月3日安排2000萬元人民幣資金用於展開肉菜惠民補貼銷售活動，確實做好蔬菜、水果等鮮活農產品產銷對接、跨區調運以及冬春儲備菜投放工作。（河北日報）

《黑龍江》黑龍江省規模以上企業 利潤總額增長30.8%

黑龍江省工業和信息化工作會議指出，黑龍江省2018年規模以上工業增加值增長3%，非公經濟預期增長6%；2018年1月至11月黑龍江省規上企業主管業務收入增長10.1%，利潤總額30.8%。（黑龍江日報）

▲上海天文館將於2021年擇期開館。（圖／人民日報）



《上海》上海全球最大天文館 預計2021年開館

上海天文館（上海科技館分館）經過兩年多的建設，已完成了主建築及附屬建築的結構驗收、鋼結構大懸挑卸載等重要關鍵節點，正全面推進外幕牆工程和內部精裝修工程，預計2019年下半年建安工程竣工，2020年底展示工程基本完成，2021年擇期開館。（人民日報）

《天津》天津降低工商業用電價格 每年為企業減輕用電負擔2900萬元人民幣

為進一步優化本市營商環境，減輕企業負擔，天津市發展改革委1日起實施大工業和一般工商業及其他用電電價每千瓦時降低0.05分；此次降價主因是該市決定自1日起停徵小型水庫移民扶助基金，應相對降低電價水準，按照「向誰徵收，讓利於誰」原則，停徵基金騰出的空間全部用於等額降低工商業企業用電價格，每年可降低企業用電負擔2900萬元（人民幣）。（北方網）

《江蘇》江蘇推出30條舉措 促進民營經濟高質量發展

為進一步加大對民營企業高質量發展支持力度，江蘇省推出《關於促進民營經濟高質量發展的意見》，營造公平市場環境、降低民營企業負擔、暢通企業融資管道、增強科技創新能力、提升民營企業實力、構建「親」、「清」政商關係，健全服務保障體系、保護企業合法權益等八大重點任務30條具體舉措。（新華日報）

《杭州》捨棄眼前200億元人民幣 杭州打造未來「發動機」

1200畝位於杭州市中心的土地，如果用於開發房地產，起碼會有200億元（人民幣，下同）的進帳，但用於創新型產業用地，不僅賣地收入大大縮水，還要先投入上百億元做產業配套服務。杭州拱墅區科技工業功能區管委會黨委書記、主任吳偉指出，最快今年，一個集科技成果轉化中心、創新孵化中心、創新服務平台等於一體的產業轉型升級示範基地將開門迎客，在數字傳媒領域打造核心業務板塊、為拱墅區建設以雲計算、大數據為代表的現代化產業園區提供強而有力的技術支持。（浙江日報）

▲杭州市將打造一個產業轉型的升級示範基地。（圖／CFP）

