華聞快遞／搶占全球供油市場　上海石化創中國首批「低硫船燃油」

▲上海石化23日出廠中國首批低硫船燃油。（圖／中新社）



《上海》搶占全球船供油市場 上海石化出廠中國首批低硫船燃油

經過近半年時間的項目攻關和設施改造，中國石化上海石化股份公司18日開始生產低硫重質船用燃料油，成為中國首家生產該油品的煉化企業；首批6000噸燃料油23日出廠，由中國石化燃料油公司全球船供油中心負責配送國際航線船舶進行試航。（中新社）

《北京》造大綠森林通道 大興國際機場今年增1.17萬畝林海

北京大興國際機場將於9月30日前通航，北京市2019年將在新機場周邊及新機場高速、京台高速等重要廊道兩側，再實施造林綠化1.17萬畝，新造林將與此前的造林地塊連綿成片，形成「穿過森林去機場」的大綠大美景觀。（北京日報）

《青海》青海25項措施發展中藏醫藥

青海省衛生健康委員會25日指出，該省已推出《青海省扶持和促進中藏醫藥發展若干措施》，從加快醫療服務網路建設、提高醫療服務能力、發展養生保健服務、加強人才建設、推進傳承與創新、推動產業發展、加強文化建設和交流合作方面，提出25項具體措施，全面推進中藏醫藥高質量發展。（中新社）

《北京》2019中國軟體產業年會在北京召開

2019中國軟件（體）產業年會在大陸國家會議中心召開，由中國軟件行業協會主辦，以「軟件定義的時代」為主題，吸引來自政府主管部門、研究機構、行業組織、企事業單位和媒體代表1000餘人參加會議。（光明日報）

▼2019中國軟件產業年會在北京召開。（圖／光明日報）



《寧夏》改善環境空氣質量 寧夏制定《燃煤自備電廠超低排放改造計畫》

寧夏近日制定了《全區燃煤自備火電機組超低排放改造計畫方案》，計畫到2020年底前，對9家企業燃煤自備電廠25個火電機組進行超低排放改造，提高全區燃煤自備火電機組超低排放能力及水準，有效改善環境空氣質量。（中新社）

《廣東》深圳客戶年平均停電時間0.68小時 電力營商環境與巴黎、倫敦相當

南方電網深圳供電局24日發布的數據顯示，2018年深圳全口徑客戶平均停電時間（按國際通行的IEEE-1366標準統計至低壓客戶）為0.68小時，與巴黎、倫敦等城市相當，達世界一流水平，其中，福田中心區高可靠性示範區客戶年平均停電時間1.93分鐘，供電可靠率99.9996%，擠身世界頂尖水準。（中新社）

《重慶》商事制度改革 重慶兩江新區市場主體大幅增長27.42%

重慶兩江新區市場監管局指出，2018年該區推出了「證照分離」、「31證合一」、「銀行網點代辦營業執照試點」、「企業名稱自主申報」等多項改革，也獲得了「外商投資企業登記管理權」，使該區新增各類市場主體16,410戶，註冊資本954.9億元人民幣；截至目前，兩江新區市場主體總量達到76,286戶，同比增長27.42%，註冊資本達10,032.5億元，同比增長10.52%。（新華社）

《浙江》寧波2018年地區生產總值10,745.5億元人民幣 擠進萬億GDP俱樂部

浙江省寧波市統計局24日指出，2018年寧波實現地區生產總值達人民幣10,745.5億元，擠身「萬億GDP城市」行列，按可比價格計算，同比增長7.0%，增速快於中國0.4個百分點。（中新社）

▼寧波去年地區生產總值達10,745.5億元人民幣。（圖／中新社）

