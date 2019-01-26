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華聞快遞／河北2018年旅遊總收入破3.1兆　今年再拚增20%

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▲結帳,服飾店,購物,買東西,逛街,血拼示意圖。（圖／CFP）

▲河北旅遊今年總收入預計突破9000億元人民幣。（圖／CFP）

《河北》河北2018年旅遊總收入破3.1兆　今年再拚增20%

河北省旅遊業2018年氣勢如虹！共接待海內外遊客6.8億人次，實現旅遊總收入7636.4億人民幣（約3.1兆新台幣），分別比2017年增長18.4%和24.4%。預計2019年，全年接待遊客人數突破7.5億人次，旅遊總收入突破9000億元（人民幣，下同），同比分別增長15%和20%以上，旅遊及相關產業對GDP的綜合貢獻率達9%以上。（人民日報）

《西藏》提速降費　西藏力爭今年底納入5G試點建設

西藏自治區通信管理局召開2019年度全區信息通信監管工作會議，會中區通信管理局黨組書記、局長馮文勇指出，今年，「我區將著力提升網絡基礎建設能力，積極落實寬帶網絡提速降費，力爭年底納入5G建設。（西藏商報）

《貴州》貴陽專段號牌　指標數量增加700個

貴州省貴陽市從2019年起小客車專段號牌搖號指標數量從每月的2800個增至3500個，在25日進行的本年第一期搖號中，貴陽和孟關指標的中籤率分別為19:1和6:1。據了解，隨著貴陽市道路交通實際情況發生變化，2019年1月初貴陽市小客車專段號牌搖號工作作出部分調整，將該市小客車專段號牌搖號指標數量，每月增加700個，從之前的每月2800個調整為3500個。（貴陽晚報）

《四川》四川今年要實現已建成的農村公路全「修復」

四川省公路工作會指出，全省將對剩餘的2700公里通鄉通村公路破損路面進行整治，實現全省已建成農村公路全面「修復」；通過通村公路在推進脫貧攻堅、實現鄉村振興中作用巨大，省交通運輸廳2018年對通鄉通村公路破損路面展開專項整治，摸底排查出應整治公路里程1.1萬公里，其中甘孜、阿壩、涼山地區占30%，對於深度貧困地區，整治資金由省級財政支持，按縣、鄉道30萬元（人民幣，下同）／公里、村道20萬元／公里進行補助。（四川日報）

▲▼海南中部熱帶雨林。（圖／中新社）

▲海南熱帶雨林國家公園搬遷工作正式啟動。（圖／中新社）

《海南》海南熱帶雨林國家公園　首批生態搬遷工作今年啟動

海南省林業局長會議25日指出，海南將大力推進海南熱帶雨林國家公園體制試點，2019年啟動第一批生態搬遷工作。據了解，海南熱帶雨林國家公園體制試點作為海南全面深化改革的12個先導性項目之一，是建設國家生態文明試驗區的關鍵舉措，中央全面深化改革委員會也在23日的第六次會議審議通過《海南熱帶雨林國家公園體制試點方案》，為該國家公園爭取盡快設立工作。（中新社）

《新疆》新疆2019年要改建6個機場、新建9個機場

新疆民航發展2019年的預期指標是全疆旅客吞吐量3645萬人次，加快實施喀什、伊寧、阿克蘇、塔城、阿勒泰、吐魯番等6個支線機場改擴建項目建設，推進塔什庫爾幹、昭蘇、於田等9個新建機場項目的前期工作，持續優化完善機場網絡布局。（天山網）

《貴州》推特色高效經濟作物　去年貴陽市水果產量達26萬噸

貴陽市2018年至2019年計畫用兩年時間實施100萬畝特色高效作物結構調整，將籽粒玉米等低效作物調下來，果、藥、茶等特色高效經濟作物調上去，打造一批特色高效經濟作物產業帶、產業板塊，促進採摘農業、創意農業、休閒農業、康養農業等農業新業態發展；2018年全市完成調減玉米種植面積40.79萬畝，種植和投產果樹不斷增長，實現水果產量達26萬噸，比2017年增長3萬噸。（貴陽日報）

《廣東》合計84.8公里　深圳近期要建12條地鐵線路

為更好滿足城市發展需求，深圳市發改委聯合東莞市發改委於22日發布了《深圳市城市軌道交通第四期建設規劃調整（2017-2022）》環境影響評價信息公告（補充），並向公眾徵求意見。補充公告提出近期擬建設3號線東延、6號線支線南延、7號線東延、8號線東延、10號線東延、10號線南延、11號線東延、12號線北延、13號線北延、14號線南延、16號線南延、20號線北段12個項目，合計84.8公里。（深圳晚報）

▼深圳要建12條地鐵線路。（圖／CFP）

▲▼深圳市。（圖／CFP）

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