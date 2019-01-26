蘇貞昌「不準」當哽自嘲　學測打氣文：錯字改過就好

▲蘇貞昌為學測生加油。（圖／翻攝蘇貞昌LINE帳號）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌在臉書宣導非洲豬瘟防疫的影片字幕出現錯字，將「不准」誤植成「不準」，引起網友議論，蘇貞昌也打趣回說，小編錯字要罰寫10遍。蘇貞昌官方Line26日發文，將錯字變成新哽，提醒考生要多多檢查，「錯字沒關係，趕快改正就好。」

學測進入第二天，蘇貞昌在Line提醒考生，今天比較冷，要注意保暖，請所有考生繼續加油；「考數學要多驗算、寫作文要多檢查，錯字沒關係，趕快改正就可以！」

小編也將錯字事件拿來自嘲，蘇貞昌Line圖上的字，寫著「不準有錯字！改過就好」，再將錯字「準」打上叉叉改成正確的「准」，並提醒考生「屢屢檢查不為過，再三驗算不嫌多」。

蘇貞昌25日被問到臉書宣導政策有錯字，影片字幕把「不准」寫成「不準」，蘇貞昌對此表示，有關影片，希望政府在做什麼能向國人報導，影片技術很好，但中文不太好，寫錯字「要罰他寫10遍」。

被問到入境現金只能帶大約10萬元，若錢不夠要怎麼辦？蘇貞昌強調，當初要入境就不該帶有病毒或有病毒之虞的肉品，其他國家也是一樣，「政府不會問你錢帶夠了沒有」，都是為了保護國家安全，要齊心合力，不能放水打折扣。