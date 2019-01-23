90秒搶救殊死戰！他坐車不到3秒無意識　7勇消「死神別搶他是我的」

記者葉國吏／綜合報導

「別想在我家門口拉人」新北消防發爾麵臉書粉絲專頁分享一部影片，影片中一位男子坐上計程車後不到3秒就失去意識，司機立即下車通報土城消防分隊援救，在無救護車的情況之下，土城分隊出動隊中所有待勤人員接力CPR，成功將男子從死神手中拉了回來，影片po出短短4小時已經超過10萬點閱。

▲男子坐上車不到3秒立即失去意識。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵，下同）

影片中可以看到男子，上車還來不及關車門就失去意識，司機見狀趕緊跑進土城分隊求援。消防隊獲報後趕緊將男子抬進隊中，並緊急施以CPR急救。影片中可以聽到隊中廣播，呼叫所有隊上待勤學長姊支援，以接力方式對男子施以CPR。同時也到鄰近捷運站拿取AED（自動體外心臟去顫器）前來救助。

▲▼消防隊員從死神手中救回一名男子。

影片中可以看到為了將這位男子從死神手中拉回，共有7位消防隊員圍繞協助，從CPR、手壓呼吸器、AED操作，雖然情況緊急卻不慌亂，最後幸好男子在到院前恢復吸呼心跳，成功救回一命。

這1分半從死神手中救人影片PO網至今4小時，已經超過10萬次觀看，網友紛紛留言「感謝各位 救護英雄們 看到了真的很感動 謝謝你們 保護我們的生命財產」、「謝謝你們大家的努力救回一條寶貴的生命」、「辛苦了～真的是救命」、「還好是在消防隊前 有一群專業的救命英雄幫忙 大家辛苦了」。