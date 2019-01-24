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10醉男「壓頭撞奶」尾牙失控！正妹舞者胸骨錯位淚崩　業者一旁冷看

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記者鄒鎮宇／綜合報導

一名戴姓女舞者在臉書上爆料，她日前透過行銷公司接了新北市某水果行的尾牙活動時，竟被10多名醉漢壓制，被一名男子用頭不斷撞擊胸部，導致胸骨錯位，且業者更在一旁冷眼旁觀。事後，該行銷公司的連姓老闆也透過臉書道歉，將與戴女協商賠償事宜。

綽號「Didi」的戴女在臉書發文指控，20日的尾牙內的客人當下玩瘋，竟把一名男子壓在椅子上灑酒，正當她跳完舞要回去後台時，竟被主持人用麥克風大喊「你回來幹嘛？回去啊！」因預定地15分鐘表演時間早就結束，但她礙於主持人說話，也就回頭繼續工作。

▲▼10醉男「壓頭撞奶」尾牙失控！正妹舞者胸骨錯位淚崩　業者一旁冷看。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼戴女被客人強撞胸部後受傷。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼10醉男「壓頭撞奶」尾牙失控！正妹舞者胸骨錯位淚崩　業者一旁冷看。（圖／翻攝當事人臉書）

沒想到，有近10名喝醉的男子將戴女按在被壓制的男子身上，還有一名醉漢按著男子的頭，不斷撞擊戴女的胸部，而主持人及廠商都在一旁目睹全程，卻沒有出聲制止；事後，廠商見戴女胸口紅腫，連忙道歉、請求不要將事情鬧大。

戴女表示，她當下也因胸口疼痛、呼吸困難掛急診，這才檢查出胸骨錯位、挫傷等，並請醫師開出驗傷單；而廠商也致電說要包小紅包道歉，「當下我以為是這位主持人要包紅包給我，所以才想說，對方既然有誠意要道歉，那就算了」。

▲▼10醉男「壓頭撞奶」尾牙失控！正妹舞者胸骨錯位淚崩　業者一旁冷看。（圖／翻攝當事人臉書）

▲廠商事後發文。（圖／翻攝當事人臉書）

豈料，該名主持人竟聯繫廠商，說不需要包紅包給戴女，「她自己當下不說是誰弄傷她的，要我們怎麼討？難不成要我們買單嗎？」、「當下又沒說自己受傷，隔天才傳驗傷報告來是怎樣？」、「小費賺的很爽，後面再來鬧」，種種話語讓戴女無法接受，因為她「多加班」的全程只拿到100元小費，還要被廠商誣賴貪心，且傷勢還需要3至6個月休養才會好，讓她吞不下這口氣，這才決定發文捍衛自己的權益。

事後，連姓廠商也出面道歉說，女主持人是看到客人要給小費，為了讓舞者多賺一點，才會叫對方回頭表演，全程不到3分鐘；另外，他們得知戴女受傷後，也有主動關心聯繫、願意賠償，但戴女都不接電話也不回訊息，友人也聯繫不上。

警方表示，目前戴女沒有針對受傷提告，透過網路得知該案件後，也迅速通知連姓老闆及相關工作人員到案說明，但戴女仍未連繫上，詳細案情還有待調查釐清。

▼戴女目前沒有提告的動作。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼10醉男「壓頭撞奶」尾牙失控！正妹舞者胸骨錯位淚崩　業者一旁冷看。（圖／翻攝當事人臉書）

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關鍵字：尾牙,舞者,醉漢,醉男,胸骨

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