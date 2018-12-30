陸擬在南極建機場　科考隊在冰蓋發現適合藍冰區

▲大陸第35次南極科學考察隊搭乘雪龍號抵達南極中山站。（圖／翻攝自新華網，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸第35次南極科學考察隊近日在考察冰蓋時，發現一片適合建設大型機場的藍冰區，將會進一步探勘再做最後決定。根據陸媒報導，藍冰區位於考察出發基地西南方向直線距離大約10公里處，冰面平展裸露。目前科考隊員正利用冰鑽等工具，初步探勘冰層厚度等情況。

南極科考隊領隊孫波指出，藍冰機場可以直接滿足各類大型飛機的起降要求，飛機原有的起落裝置「並不需要改造」。他還提到，藍冰擁有良好的承載力、抗衝擊性和穩定性，包括美國的C-17和C-130戰略運輸機、俄羅斯的Il-76運輸機和中國的運-20大型運輸機，以及諸如空中巴士和波音等超遠端商業飛機，都可在藍冰機場安全起降。

值得一提的是，目前各國在南極總共建有8座藍冰機場。大陸雖然在南極建有4個考察站，另有一個考察站正在建設中，不過至今尚未擁有一座永久性的機場。中方在氣象保障、機場維護等方面均借助國外考察站的力量完成，最常使用的機場當屬俄羅斯進步站的雪面機場。

大陸第35次南極科學考察隊的任務包括在中山站附近試驗性建設雪面機場，以確保固定翼飛機能夠安全運行。雪面機場與適合大型飛機起降的藍冰機場相比，比較適合雪橇飛機起降，但不適合大型飛機的起降，還得不停壓實積雪。藍冰的平整度相對較好，還具備高承載力、抗衝擊性和穩定性，能夠滿足大型飛機的起降需求。