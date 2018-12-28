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獨力橫越南極第一人！1500Km冰凍「零補給」　美冒險家54天走完

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▲▼美國冒險家歐布萊迪(Colin O`Brady)，成為史上第一位獨力橫越南極者。（圖／翻攝自Instagram／colinobrady）

▲美國冒險家歐布萊迪，成為史上第一位獨力橫越南極者。（圖／翻攝自Instagram／colinobrady）

國際中心／綜合報導

美國冒險家歐布萊迪（Colin O'Brady）26日步行抵達南極洲的羅斯冰架（Ross Ice Shelf）邊緣，成為史上第一位「獨自橫越南極大陸」者。歐布萊迪在沒有任何補給，不依靠任何協助的情況下，忍受低溫酷寒，花費54天徒步跋涉近1500公里，完成這項幾乎不可能的壯舉。

來自美國俄勒岡州（Oregon）波特蘭、現年33歲的歐布萊迪，11月3日與英國軍官魯德（Louis Rudd）各自從龍尼冰架（Ronne Ice Shelf）出發，2人都想要搶先對方，成為史上第一位不依靠任何協助橫越南極的人。

歐布萊迪拖著一具170公斤重的雪橇，上面裝滿所有行李和必需品，每天在南極大陸上滑雪或步行12至13個小時；由於中途沒有任何補給，歐布萊迪必須攜帶旅途中需要的所有熱量來源，並將冰雪煮沸當作飲用水。英國廣播公司（BBC）報導稱，考慮到人體的能量消耗，這幾乎是不可能完成的任務。

經過40天的旅程，歐布萊迪於12月12日抵達南極點，並於26日順利抵達位於太平洋畔的羅斯冰架（Ross Ice Shelf），花費54天走完1482公里的路程，完成挑戰，並且領先對手魯德約一至兩天的腳程。

歐布萊迪在南極長征的過程中雖然沒有依靠任何協助，但他始終透過衛星電話與外界保持聯繫。在最後衝刺階段，歐布萊迪在Instagram上寫道，12月25日聖誕節當天早晨，他距離終點還有大約80英哩（約128公里）距離，預計還有2、3天要走，但他吃早餐時突然浮現想法，打算一鼓作氣走完最後一段路。最終，他花了32小時又30分鐘，於聖誕節隔天抵達終線。

《紐約時報》將歐布萊迪橫越南極的挑戰形容為「極地史上最值得一提的壯舉」，並將其與1911年挪威探險家阿蒙森（Roald Amundsen）和英國軍官史考特（Robert Scott）當年「搶佔南極點」競賽相提並論。

過去不乏有人對征服南極胸懷壯志。挪威極地探險家奧斯蘭（Borge Ousland）於1997年成為首位橫越南極者，但他當時是借助風箏的力量拉動雪橇。另外，英國軍官沃斯利（Henry Worsley）2年前也曾嘗試挑戰獨力橫越南極洲，卻不幸喪命。

▼歐布萊迪於第54天成功抵達位於羅斯冰架的終點。（圖／翻攝自Instagram／colinobrady）

▲▼美國冒險家歐布萊迪(Colin O`Brady)，成為史上第一位獨力橫越南極者。（圖／翻攝自Instagram／colinobrady）

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關鍵字：南極,南極大陸,Colin O'Brady

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