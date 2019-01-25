中華電MOD與Netflix合作　台灣戲劇將躍上國際舞台

▲中華電信董事長鄭優。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信MOD與全球最大串流影音平台Netflix今（25）日共同宣布合作，不僅推出了「Netflix隨享方案」、專屬機上盒、遙控器外，更共同推廣國內外優質4K影音內容；也就是說，往後台灣消費者將可觀看國外的優質影音內容外，台灣的優質4K戲劇也將透過兩者間的合作，躍上國際舞台、增加台灣創作者的能見度。且此次的合作，也預計將能帶動MOD年輕客群的成長。

中華電信董事長鄭優表示，透過中華電信與Netflix合作，往後不僅國際級的戲劇，台灣觀眾都看得到外，台灣的優質戲劇也將得以走向國際。這也將成為台灣與國際接軌、豐富內容生態系的最佳典範。

鄭優也指出，目前的台灣觀眾重視片單多樣化，以及戲劇品質高質化；該公司也體認到唯有精進才能吸引眼球，因此走在最前面，提供品質最佳的影視平台。透過這次的合作，能夠引進美劇、韓劇等國外的優質戲劇，以滿足觀眾對於品質需求。

且為了讓觀眾體驗到4K畫質的好處，因此中華電信信義威秀門市也將打造全新體驗區，以提供尊榮影視服務；鄭優表示，未來中華電信也將持續投資優質的影音內容。

據了解，迎接即將到來的春節連假，MOD將會針對不同客戶需求推出「Netflix隨享方案」，民眾可依自身需求選擇最適合的方案。且若於3/31前申辦MOD「Netflix隨享方案」，中華電信將加碼贈送600元看片金。

值得注意的是，MOD配合「Netflix隨享方案」，將打造出專屬機上盒、遙控器，未來消費者將可透過「一鍵」，即可看見精彩的4K影音內容。