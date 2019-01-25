鄭麗君遭掌摑「希望孩子不要看到」　周玉蔻直呼：想掉淚

圖文／鏡週刊



文化部長鄭麗君日前遭資深藝人鄭惠中掌摑，今（25）日鄭接受Hit FM電台主持人周玉蔻專訪談及此事，周玉蔻一開場就表示「看到部長很想掉眼淚。」鄭麗君坦言被打當下有嚇到，「但心裡的感受與傷心，比臉頰的痛還多。」

日前本刊獨家拍到鄭惠中在餐會掌摑部長鄭麗君的影片，事件在網路上引起熱議，鄭惠中事後直指是因「去蔣化」深感不滿，但願為自己的行為道歉。國民黨副主席郝龍斌也在po文回應，「這一耳光，官逼民反。」等言論，都再度引起許多網友不滿留言批評。

今（25）日鄭麗君接受周玉蔻訪問時表示，「暴力是不對的，任何主張理由，都不能合理化暴力。」她還再次強調在民主社會中，每個人有不同意見都可以用說的，但不能訴諸暴力，至於外界對「去蔣」等疑慮，鄭麗君再度解釋，社會對於轉型正義有太多的誤解，「這需要我們更深思，希望藉這事件，大家來共同珍惜台灣民主，我們當下民主深化必須做的努力才是重點。」

至於是否接受對方的道歉，鄭麗君重申不想被聚焦在個人，她也避談先生對於事件的反應，只表示自己沒有在家人面前掉淚，也默默傳簡訊給先生，要他這2天先別開電視，「希望孩子不要看到。」

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