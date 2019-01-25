毛小孩走失　「波麗士」透過臉書社團找到主人

▲莿桐分駐所員警透過臉書社團找到毛小孩主人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣莿桐鄉日前有民眾發現一隻可愛的咖啡色臘腸犬與黑灰色斑紋的美國短毛貓一直在路上徘迴，疑似與主人走失了，熱心民眾將2隻毛小還帶至莿桐分駐所求助，希望莿桐分駐所幫毛小孩找到主人，員警立刻po文上傳臉書，不久可愛的毛小孩終於跟牠的主人團聚。

員警檢查該犬與貓皆沒有配戴項圈，從外觀研判應為剛走失不久，於是急中生智於臉書社團發文協尋，請鄉民們幫忙轉發，不久後心急的飼主就傳訊息向員警詢問，終讓飼主與毛小孩重逢。

毛小孩是人類最好的朋友，許多毛小孩已成為民眾重要的心靈寄託，飼主至所領回毛小孩時，一見到心愛的毛小孩，馬上衝上前對其又摟又抱，心情激動久久不能平復。飼主表示十分感謝熱心員警的協助。

莿桐分駐所表示，臉書已是人際溝通重要管道，民眾如發現社會問題或不公不義，都會在臉書PO文反映，也成為員警搜集情資的重要來源，甚至員警也是潛水員之一，此次毛小孩走失，或過去老人家走蹤，都會透過臉書社團向社會大眾尋求幫忙，都能及時發揮很大的功能。

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