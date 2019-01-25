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暨《三分鐘》之後！名導賈樟柯也用iPhone Xs拍出《一個桶》賀歲片

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▲國際名導賈樟柯全程以iPhone Xs拍攝《一個桶》賀歲影片。(影片／取自YouTube)

特約記者洪聖壹／綜合報導

「離開家鄉，離不開的是一個家味！」前幾天導演張大鵬的《啥是佩奇》紅遍中國大陸大街小巷，稍早 Apple 公司隨即還以顏色，在陳可辛執導的《三分鐘》賀歲片之後，今年邀請國際名導賈樟柯，釋出由iPhone Xs拍攝的《一個桶》賀歲影片，以別出心裁的形式，陳述外出遊子返鄉帶著母親的愛，回到大城市工作的經過與心情。

相較於《三分鐘》的返家心情，《一個桶》敘述的是一個遊子在返家過年之後，帶著母親為他準備的土產，回到大城市生活的過程，以及母親寄託給遊子的思念情感，兩者意義不同、表達的想法卻是殊途同歸，影片一開始陳述的就是遊子回家過年，然後鏡頭帶入一個白色塑膠桶，很快的鏡頭帶入母子分別的情境，以及母親看著孩子回去城市工作打拼的那種不捨心情，由於拍攝地點在重慶、貴州交界處，遊子回家需要搭船、搭公車、搭火車，然後回到城市之後，還得爬上一個抖坡，最後打開桶子之後，只看到來自家鄉的泥沙跟幾顆土雞蛋，上面標示著幾個數字，以此寄託著母親的思念。

▲▼《一個桶》雖是賀歲影片，但是一開始就從「春節連續假期結束開始」。(圖／取自YouTube)

▲▼主角就帶著這樣子一個沈重的白色塑膠桶回到大城市。(圖／取自YouTube)

談到《一個桶》，賈樟柯說：「這是一支跟春節有關的影片，它不是講回家，而是回家之後，離開家。」

出身山西汾陽的賈樟柯，離家20多年，最是了解春節返鄉、回家的心情。他說：「我每年都回家過年，印象深刻就兩件事，一個是跟家人一起做飯，媽媽會問我很多她感興趣的導演生活，對我來說，春節是家人充分交流的時間。」、「另一個是相聚跟分別，初五初六要離家，媽媽都會整理行李，每個角落都塞入各式各樣的吃的，一直跟他說北京甚麼都有，媽媽說了一句：『每次春節都要經歷這個相聚跟分離。』這也是這次《一個桶》裡頭核心的精神。」

▲國際名導 賈樟柯說明拍攝《一個桶》，其中有個元素是自己每次返鄉要回到工作崗位，母親總是說了一句：「每次春節都要經歷這個相聚跟分離。」。（圖／記者洪聖壹攝）

賈樟柯透露，《一個桶》全程都是 iPhone Xs 拍攝而成，這是他從事電影行業20多年以來頭一次的嘗試，他也提到，其實這幾年他也聽說很多同業用iPhone拍電影，他也有持續在關注，這次拍攝《一個桶》，讓他親身體驗到iPhone帶來影像的便利，不僅記錄生活，還能成就任何可能，既然這麼方便，就會有心人脫穎而出，有想法就可以拍出很好的作品，每個人都能成為很好的導演。

面對媒體提問新作品動態，賈樟柯大方的回應，未來他非常鄭重考慮用iPhone拍電影，因為這次嘗試過後發現手機實在太方便了，像是影片當中有個畫面，是主人公要離開、母親越來越遠，但是是卻帶入人像跟慢動作，這其實是整個過程都是攝影師拿著手機自己往後退，然後快速的退，加上後期製、處理而來，它已經不是一個機器，而是融入人們身體裡面，成為眼睛，非常方便、非常自由。

ET快訊
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關鍵字：一個桶,Apple,iPhone Xs

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