Shot on iPhone Challenge挑戰開跑　獲獎照片將成Apple廣告看板

▲Shot-on-iPhone-Challenge挑戰開跑，獲獎照片將刊登於特定城市的廣告看板、Apple零售店和網路。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著iPhone XS、iPhone XS Max 與 iPhone XR為攝影帶來多項創新，Apple今（23）日宣布，要邀請廣大的iPhone使用者參加Shot on iPhone Challenge挑戰活動，並提交自己由iPhone所拍攝最令人驚艷的照片；獲獎照片將刊登於特定城市的廣告看板、Apple零售店和網路。

Apple指出，相片將於香港時間1月22日下午4時01分開始接受提交，並於香港時間2月8日下午3時59分截止。評審團將審核來自全世界提交的作品，最後會選出10張獲獎照片，預計將於2月份公佈。

Shot on iPhone Challenge的參加方式相當多元，你可以選擇發布在自己的Instagram或Twitter上，並標籤#ShotOniPhone或#以iPhone拍攝，即可參加 Shot on iPhone Challenge。新浪微博用戶也可使用#ShotoniPhone# 或 #以iPhone拍攝# 參與；並在圖像說明中，附註所使用的iPhone型號。

▼官方所舉辦的iPhone攝影挑戰參加方式多元，貼在自己的社群網站上亦可參加。（圖／Apple提供）

除此之外，你也可以直接將照片提交給官方，只要將最高解像度的相片，以「姓_名_iPhone型號」的檔案命名格式傳送至 shotoniphone@apple.com即可。用戶亦可提交以相機App直出的相片、經由Apple相片App或第三方軟件編輯工具處理過的相片。

▼用戶亦可提交以相機App直出的相片、經由Apple相片App或第三方軟件編輯工具處理過的相片。（圖／Apple提供）

不過Apple也提醒，參加者必須年滿 18 歲，Apple員工或其直系親屬不得參加這項挑戰。

Shot on iPhone Challenge挑戰詳細資訊可查詢官方網頁。