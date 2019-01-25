蘋果春節短片《一個桶》揭密　賈樟柯：部分鏡頭只有iPhone才能完成

▲名導賈樟柯用iPhone XS拍攝蘋果春節短片。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

蘋果稍早正式發布了今年的春節應景短片《一個桶》，邀請到知名導演賈樟柯執導，全程以iPhone XS進行拍攝。短短6分辦的影片講述春節即將結束，主角帶著母親為其打包的「一個桶」，獨自從家鄉再回到工作的城市，片中滿滿的思鄉符號，引起觀眾共鳴。

去年蘋果邀請導演陳可辛用iPhone X拍攝春節短片《3分鐘》，今年蘋果則邀請到賈樟柯為新春拍攝應景短片《一個桶》。再正式發布前蘋果僅透過3張圖及一支15秒的預告片進行宣傳，並將懸念圍繞著桶內的物品。

片中可以看到，主角在春節結束後即將離開家鄉，並帶上母親為其打包的一個桶，換乘多種交通工具，終於回到工作的城市。那個用膠帶黏得嚴實的桶中裝的，則是一顆顆雞蛋，主角母親在桶中裝入大量沙子確保雞蛋在長途旅程中不會破損。

片中賈樟柯透果景深及慢動作營造視覺焦點及情緒，這是賈樟柯首次全程使用iPhone進行拍攝，賈樟柯說：「iPhone的成像質量可以達到4K，同時又非常靈活自由，甚至可以無限貼進被拍攝對象。」他也表示，「我們實現了多機拍攝，非常多的機位和角度讓拍攝過程變得十分便利。仔細看短片，你會發現，有幾個鏡頭是只有用iPhone才能完成的。」