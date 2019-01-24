以後不能偷看Line了！　新iPhone為降低成本取消3D Touch　

▲ 今年新款iPhone將可能全部取消3D Touch以降低成本。（圖／記者李瑞瑾攝）

科技中心／綜合報導

在去年蘋果發布的iPhone XR取消3D Touch功能後，原本用戶以為蘋果只會在定位偏向低端的iPhone上砍掉這一功能，然而現在越來越多的消息顯示，今年新款iPhone可能將全面取消3D Touch功能。

根據《華爾街日報》報導，有知情人士表示今年將在新iPhone上削減部分功能，從而達到降低成本、進而降低售價的目的，其中就包括螢幕壓力感應觸控模組，這也就代表3D Touch未來將可能不會出現在今年的新iPhone上。

儘管新iPhone可能不會再支援3D Touch，不過蘋果仍開發了另一項類似的功能，目前iPhone XR就是使用Haptic Touch觸覺反饋來替代3D Touch的部分功能，但例如3D Touch的長按掃QR code快速電子支付，以及偷看Line訊息等小便利就都無法實現了。

此外，《華爾街日報》還指出今年所有的iPhone都將改成OLED螢幕，因為LCD螢幕需要一個獨立的背光組件，而OLED螢幕卻具備自體發光的特性，且這樣的特性能配合更不規則形狀的設備，更可以透過大量採購降低成本。

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