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「逆天長腿正妹」夏語心　代言嘉義縣春節觀光

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▲▼ 。（圖／記者翁聖勳攝）

▲▼ 藝人夏語心代言嘉義縣光。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

春節9天假期何處去?嘉義縣文化觀光局推出「玩豬格格九宮格」，不論是來嘉看雲去、找茶趣、當文青或是追幸福，九種風格玩法從山、海、平原一路暢玩，更首次結合農會推出年節零嘴伴手禮，遊客不只眼睛賞高清風景，嘴巴還能嚐到高CP值零食，就是要讓遊客來嘉開心玩。

▲▼ 藝人夏語心代言嘉義縣光。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府「憶童趣嘉遊」記者會，邀請廣受年輕人喜歡的藝人夏語心出席與嘉義縣長翁章梁搞笑互動，大玩「豬遊戲」，藉由愛的抱抱和豬表情五連拍的趣味性推介春節旅遊景點，以及精心設計的限量伴手禮。

▲▼ 藝人夏語心代言嘉義縣光。（圖／記者翁伊森攝）

記者會中，嘉義縣農會特別推出「憶童趣嘉遊」零嘴系列限量版禮盒，整合11家鄉鎮市農會產品包裝成限量版(限量400份)春節零嘴，健康、安心是首選，民眾大年初一至初六可以在嘉義市兆品酒店和東石漁人碼頭購買「春節限定」高CP值的伴手禮，禮盒上巧妙設計與小朋友互動的遊戲，讓今年的過年樂趣無窮。

▲▼ 藝人夏語心代言嘉義縣光。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁指出，縣府搭配豬年及9天連假，以「玩豬格格」為名設計9條9宮格景點，讓遊客跟著9宮格一格一格玩，除了經典景點阿里山、奮起湖外，也加入茶園風光、沿海景色及適合親子全家出遊的景點。

翁章梁說，嘉義縣的觀光資源得天獨厚，東起阿里山、奮起湖、太平雲梯、鄒族原民文化，西至鰲鼓濕地、外傘頂洲、高跟鞋教堂，平原地區有國際級的觀光亮點故宮南院，他上任以來一直與同仁討論未來的觀光該如何發展、佈局，這次過年應景推出9大遊程，希望未來都能朝向以「觀光軸線」的概念為發想，將遊程沿線作更完善的規劃及改善，將資源從點、線、面串連成「軸線」。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳攝）
他表示，未來將透過資源的盤點、整合、補強，以擴大沿線的觀光量能，如阿里山台18線、梅山166線、中、大埔的台3線、沿海的台17線等等，除了嘉義縣資源外，也會將周邊縣市景點一併納入，將餅做大，做好區域觀光，透過合作的力量擴大市場，勇敢創新、轉型，提升整體的觀光競爭力，達到觀光共好目標，我也在此向縣民報告，未來不論是推動觀光或是各項政策，皆會朝此方向邁進，讓縣民慢慢感受嘉義的改變與進步。

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關鍵字：夏語心,嘉義縣,玩豬格格九宮格

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