影／追女童高壓噴槍致死父重返現場模擬　檢察官下「快閃令」　　

▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一名3歲女童疑似遭高壓氣體噴槍致死，女童父親再度被檢察官傳喚到案，由承辦檢察官帶著父親重回加油站現場模擬當天狀況。不過就怕消息走漏，檢察官不但要求轄區警方不得宣揚以外，甚至還傳出檢察官下令，如果有發現任何一家媒體在加油站守候，立刻將人帶回，擇期再進行模擬。

檢察官在24日上午前往殯儀館對女童遺體進行複驗，檢察官周韋志可以說是相當謹慎，複驗時間大約超過2個小時的時間，還請來女童母親陪同。檢察官大約在下午一點多離開殯儀館，但隨後傳喚女童父親到案，並首度帶他到事發加油站進行現場模擬。

▲加油站,噴槍，父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據這兩天檢警偵查過程中發現的疑點，逐一和女童父親確認當時的狀況，不過據了解檢察官態度相當保守，私下要求警方不得對外透露任何內容以外，甚至還傳出要求「只要媒體在現場，立刻離開擇期再驗」。現場模擬結束後，隨後又回到橋頭地檢署召開偵查庭，女童父親全程也聘請律師陪同應訊，整個過程大約是在下午5時結束。案發隔天女童父親是以6萬元交保，這次在訊後檢方並未對女童父親諭知加保，而是直接請回。