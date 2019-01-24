華聞快遞／陸誕生世界首批「失眠」克隆猴　提高藥物研發速度

▲五隻生物節律紊亂體細胞克隆（複製）猴（2018年11月27日攝）。（圖／新華社）

《北京》陸誕生世界首批「失眠」克隆猴 提高藥物研發速度

大陸科學家首次利用基因編輯方法，並通過體細胞克隆技術，獲得5隻剔除「生物節律核心基因BMAL1」的克隆猴，這群小猴具有「失眠」特性，是國際上首次成功構建遺傳背景一致的「生物節律紊亂獼猴模型」。這項成果代表，大陸正式開啟批量化、標準化創建疾病克隆猴模型的新時代，為腦認知功能研究、重大疾病早期診斷與干預、藥物研發等提供新型高效的動物模型。（中新社）

《上海》大陸首批低硫船燃油出廠 搶佔全球船供油市場

中國石化上海石化股份公司18日開始生產低硫重質船用燃料油，成為大陸首家生產該油品的煉化企業。首批6000噸燃料油於23日出廠，將由中國石化燃料油公司全球船供油中心負責，配送國際航線船舶進行試航。據國際海事組織（IMO）《國際防止船舶造成污染公約》規定，自2020年1月1日起，全球船舶必須使用硫含量不高於0.5%的船用燃料油。（中新社）

《福建》泉州加開兩岸春節班機

福建泉州晉江國際機場23日透露，即日起再度增開泉州－高雄、泉州－台北桃園兩岸航班春節加班機，往返共計20個班次。其中，1月23日至3月1日，泉州－高雄航線每週三增開一班，往返共12班次；2月1日、6日、8日、11日，泉州—台北航線各增開一班，往返共8班次。目前，泉州已有4條對台直飛航線，每天至少有一班往返台灣的航班。（中新社）

《浙江》2018年退運1.2萬噸進口廢物原料

杭州海關23日表示，2018檢出環保項目不合格進口廢物原料70批次，重量1.2萬噸，全部作退運處理。浙江加強源頭管理，堅決壓減固體廢物進口口岸，取消66家貿易型企業的國內收貨人資質；深入開展打擊「洋垃圾」走私專項行動，僅通過參與海關總署組織的四輪「藍天」行動，全年共立案固廢進口案件22起（刑事、行政各立案11起），查證固體廢物6161噸。（浙江日報）

▼ 大陸2017年底宣佈拒收塑膠等4大廢棄物「洋垃圾」。（圖／CFP）

《北京》2018國有企業利潤總額33877.7億元 同比增長12.9%

財政部21日發佈統計數據顯示，2018年全年國有企業利潤總額33877.7億元（人民幣，下同），同比增長12.9%。其中，中央企業20399.1億元，同比增長12.7%；地方國有企業13478.6億元，同比增長13.2%。據統計，去年國有企業營業總收入587500.7億元，同比增長10.0%。其中，中央企業338781.8億元，同比增長9.8%；地方國有企業248718.9億元，同比增長10.4%。（人民日報）

《福建》30名台灣大學生到廈門參訪交流

參與2019「創視野333」台灣大學生冬令營計劃的30名青年學生，22日在廈門參訪台灣青年雙創基地。帶隊前來的「中國文化大學」廣告學系助理教授邱於平表示，大多數學生是第一次來到廈門，想藉由此次參訪，親身了解大陸的市場和就業創業機會。其中一名大三的學生表示，廈門對於創業青年的補貼政策給她留下了深刻印象。（中新社）

《成都》四川2018GDP達40678.13億元 增長8%

初步核算，2018年四川實現地區生產總值（GDP）40678.13億元，按可比價格計算，比上年增長8%，增速比全國平均水平高1.4個百分點。其中，第一產業增加值4426.66億元，增長3.6%；第二產業增加值15322.72 億元，增長7.5%； 第三產業增加值20928.75億元，增長9.4%。（四川新聞網）

《北京》今年春節煙火備貨量下降46.7%

2019年春節期間，北京市共許可煙花爆竹（煙火鞭炮）零售點38家，比去年的87家減少了57.5%。在京專營煙花爆竹企業只有「熊貓煙花」一家；煙花爆竹備貨共計4萬箱，比去年備貨量的7.5萬箱下降了46.7%。此外，今年北京市包含五環路內禁放面積共約2513平方公里，佔全市總面積（約16485平方公里）的15.2%，同比增加18.6%。（中新社）

▼北京春節買鞭炮採「實名制」控管。（圖／CFP）