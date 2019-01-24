門諾引進第一台水壓取模機　製作義肢服貼「像身體的一部份」

▲穿上新義肢行走練習，王偉軒終於可以走得更穩、更遠，不怕因為腰痛而被迫減少他最愛的輪椅網球運動。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院自國外引進第一台水壓取模機，利用水壓完全服貼的特性，為身障人士製作義肢，相較傳統義肢的笨重感以及靈活度，透過水壓取模機製作的義肢穿起來更服貼、包覆，就像是身體的一部分。輪椅網球選手王偉軒說，新的義肢讓他行動更自如、走得更遠更安全，不僅提升了生活品質，下班後能夠與爸爸一起到公園散步，彼此分享心情，感覺很幸福。

穿上了新的義肢，王偉軒笑說自己好像鋼鐵人，感覺功力大增。其實，王偉軒還在媽媽的肚子裡時，就因為「羊膜帶症候群」病變，引發身體多處殘缺，尤其大腿以下發育不全，細弱而扭曲，3歲便開始穿戴傳統義肢，一轉眼已近30年，由於傳統義肢必須靠腰帶固定，王瑋軒行走時得用身體的力量甩動義肢，不僅上下樓梯容易跌倒，腰部容易痠痛受傷，更因為行走上造成的摩擦，經常磨破了殘肢的皮而流血、起水泡，就像是穿了一雙不合腳的鞋子一樣，非常難受。

經馬偕醫院的轉介，王偉軒與爸爸來到了門諾醫院義肢矯具中心，透過水壓取模的方式製作新義肢，不僅義肢套筒完全貼合殘肢，新義肢就彷彿是自己身上的一部分，走起路來更舒服、更輕盈。王偉軒說，以前穿戴舊義肢無法行走太久，如今可以跟爸爸一起在公園散步，就算走了幾百公尺也不會累，他謝謝門諾醫院的協助，讓他穿上了新義肢找到了人生的希望與擁抱幸福的機會。

▲王偉軒與爸爸出席記者會，分享利用水壓取模機製作的新義肢開心經驗。

門諾醫院義肢矯具師陳鴻彬說，過去製作義肢套筒都是徒手加壓，靠的是經驗才能貼合殘肢，但一個人就只有2隻手，不管經驗多豐富都無法做到像水一樣的貼合與包覆。水壓取模機不僅是做好義肢的最佳工具，做出來的義肢套筒能夠達到最大的舒適感，對身障者來說這才是最重要的。尤其，水壓取模製作出來的套筒是可以完全吸附在殘肢上，走路甩腿時不會往下掉，反而會吸附得更緊，對身障患者來說，少了負擔行走更自如，穿上義肢不該是委屈自己忍耐不適感，舒服、安全才是義肢的定義。

▲王偉軒與父親贈畫給門諾醫院副院長楊緒南（右）。

經過了兩個多月來的取模、調整以及穿上新義肢的行走練習，王偉軒終於可以走得更穩、更遠；也不怕因為腰痛而被迫減少他最愛的輪椅網球運動。一路相伴的王爸爸為了感謝門諾醫院的協助，特地挑選了兩幅親手創作的油畫贈送給醫院，也期盼有更多的弱勢患者能夠得到協助，重啟人生的希望與夢想。

門諾醫院副院長楊緒南表示，穿著不適合的義肢走路，就如同走在懸崖邊戰戰兢兢，國內在義肢輔具製作上遠落後其他先進國家，門諾醫院尚未設立義肢矯具中心時，患者只能到北部尋求資源，如今；門諾醫院不僅有最專業的團隊與豐富的經驗，還特別引進這兩年的新產品水壓取模機，期盼能夠讓更多需要幫助的身障人士獲得最適切及舒服的照護。