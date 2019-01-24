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無懼「柯韓夾殺」何志偉打「總統牌」！蔡英文再邀粉絲加Line好友

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記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選27日就要投票，最後衝刺階段，民進黨候選人何志偉24日下午找來總統蔡英文站台。小英在何志偉陪伴下現身士林海光廟，民眾熱情狂喊加油，蔡英文除了大讚何志偉又拚又會做事，同時也再邀請粉絲們「加line好友」。

何志偉24日找來打咖助陣，下午先是和新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦在迪化街市場掃街，隨後前往海光宮由蔡英文陪同參拜。小英一現身，現場支持者熱情狂喊，「總統加油」。

蔡英文致詞時大讚何志偉是肯打拼的年輕人，「他當過兩屆議員，第二次還是最高票，所以說這個年輕人很打拼，我們要給他肯定，這次他沒有選議員，要選一定選得上，他選的是民進黨最困難的時間，他出來選這次的補選，何志偉不怕困難，願意替民進黨承擔，所以我們所有鄉親朋友要給他最大的支持。」

除了替何志偉加油，蔡英文也指出，他最近常到地方，都會跟民眾強調訊息正確的重要性，大家收到的訊息可能為真、也可能為假，一定要嚴防假新聞，才能捍衛台灣的民主，此外，蔡英文也不忘再開啟手機，邀請現場民眾加好友，她還笑問大家會不會使用，何志偉在旁表示一定會協助市民幫忙加總統好友。

蔡英文離場前留下五百個小英紅包，現場民眾爭搶好彩頭。何志偉致詞時替別感謝蔡英文來站台，他笑說一早看到氣象報告天氣很冷，下午總統來站台出了大晴天、很溫暖，可見得小英是溫暖的總統，要拜託大家給蔡英文、給自己熱情支持。

▲蔡英文偕同立委候選人何志偉參拜海光宮。（圖／記者周書羽攝）

▲蔡英文偕同立委候選人何志偉參拜海光宮。（圖／記者周書羽攝）

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