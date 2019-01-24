索尼力推機器狗aibo　居家守護都靠它

▲索尼（Sony）所開發的狗狗造型機器人「aibo」。（圖／翻攝Sony官方YouTube頻道）

科技中心／綜合報導

日本索尼（Sony）宣布，該公司所開發的狗狗造型機器人「aibo」將於今年2月開始投入居家照護服務，可以守護家中的老人或小孩，索尼未來計畫要進一步與保安公司SECOM展開安全服務方面的合作。

據《日經新聞》報導，aibo高約 30 公分，眼睛的部分是採用高科技 LED ，耳朵跟尾巴部分也可以轉動。新服務「aibo巡警」將於下個月上路，用戶只要設定守護對象的面部照片、名字、場所和時間後，aibo就會在家中巡視，並將守護對象的情況報告給主人（用戶）。

《Japan Times》報導，索尼的人工智慧機器人業務的高級副總裁Izumi Kawanishi表示，巡邏任務是首次能展現aibo記憶和空間識別的功能，「讓一個人可以與Aibo一起享受樂趣和安全感。」今年6月開始，aibo也將提供新的推播通知服務，例如ㄤ父母想知道孩子有無安全回家時，aibo會進行推播通知。

報導也提到，原先aibo被定位為吸引消費者「感性」的商品，但透過追加「守護」功能，將使aibo能更融入家庭，未來索尼也考慮要讓aibo與家電聯動。索尼渴望aibo能像該公司的家用遊戲機「PlayStation」一樣，建立可持續盈利的商業模式。