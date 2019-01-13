SONY發表8K家用電視85吋起跳超豪氣　宣布支援蘋果Airplay 2

▲SONY在2019 CES展推出8K LED家用電視。（圖／翻攝SONY官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在台灣電視高端市場賣最好的SONY，在2019年CES展前記者會發布旗下首款8K畫質電視產品，85吋與98吋的規格，就是先強調豪宅專用，另也公布OLED 4K 電視A9G系列新品，以及X950G與X850G系列4K LCD電視，並與韓廠三星、LG同時宣布支援蘋果Airplay 2功能，看來蘋果雖然沒參展，卻也在3個家電大廠品牌記者會上「另類搶鏡」。

SONY表示，2019年春季推出的4K與8K電視，都會支援蘋果AirPlay 2和HomeKit，AirPlay 2可將蘋果裝置的影片與照片，直接投射到電視螢幕上觀看，而支援HomeKit的SONY電視未來可透過Siri語音助理，使用說話來操控電視功能，如轉台或放指定節目。

雖然SONY、三星與LG分別宣佈在未來可連網電視支援Airplay 2，但似乎僅有三星電視內建iTunes平台，讓該電視使用者可直接觀看iTunes提供的內容，而目前LG與SONY尚未開放進一步的合作，但LG與SONY電視則開放支援蘋果的Homekit，做出不同的內容與功能區隔。

跟三星、LG採用的QLED、OLED面板技術不同，SONY的8K電視Z9G採用LED顯示技術打造，所以在電視厚度上較為「豐滿」，目前也僅推出85吋與98寸的大尺寸，雖說是家用化，但市場需求有限，但相較以往而言，2019 CES展中多款家電大廠推出「家用8K」電視，多少也代表8K畫質即將進入家用的時代已經來臨了。

此外，Master OLED電視A9G系列則推出55吋、65吋與77吋的規格；LED電視X950G系列則推出55吋、65吋、75吋與85吋規格。

▲Master OLED電視A9G系列也推出新尺寸。