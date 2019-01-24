退休警開露營區撿屍女大生　網友狂洗版肉搜違法經營

▲首嶺優號露營區爆出撿屍案後，遭網友起底根本不合法。（圖／翻攝臉書）



記者陳凱力／新竹報導

女大生自助環島旅行到新竹縣知名的首嶺優號露營區過夜，卻遭營地主人撿屍猥褻，只是營地主人謝男一開始在檢調偵訊時卻反咬女大生「求歡」、「不想付300元帳費」，但法院審理謝男坦承犯行，也與受害人達成和解，遭判刑10月緩刑3年，然而廣大網友卻不肯如此放過，將謝男惡行公諸於世，首嶺優號露營區的粉絲頁也不斷遭到網友留言洗版。

謝男2013年警職退休，為新竹縣尖石鄉首嶺優號露營區負責人，因對女大生在營區撿屍猥褻而遭調查。只是，謝男一開始否認，並表示女大生主動送上門勾引他，還說女大生是為了不想付300元營地費用，才誣陷他。但女大生已經保留謝男的犯案證據，謝男最後在新竹地院審理時終於坦承犯行，被依乘機猥褻罪嫌判刑10月，緩刑3年。

▲營區負責人謝男在臉書公開道歉信。（圖／翻攝臉書）



檢方起訴謝男後，網友們紛紛到謝男經營的首嶺優號粉絲專頁留言，也有正義網友在各大爆料社團轉貼謝男遭起訴的新聞，謝男也在首嶺優號臉書坦承：「是因我被網路及媒體的輿論造成壓力恐懼，所做出的不實證詞！」，謝的致歉文發布後又連發9篇文洗版，網友的留言也疑似遭到刪文，網友因此大怒，再留言「有種別刪文」、「看不到一點誠意」、「退休警開露營場，灌醉單身女客撿屍辯她主動撲上來，這樣的露營地你還敢去嗎？」、「女大生獨宿露營區遭撿屍 胸前DNA讓色老闆現形」。

▲營區遭起底根本不合法。（圖／翻攝臉書）

網友發現，粉絲頁似乎會刪除留言和評論，即使有許多網友毫不客氣點選了「不推薦」及「一顆星」，但似乎過不久就會被刪除，「我在他google評一星加上新聞，也消失了」，只是，網友們似乎又找到可以反制的方式，「他們會檢舉，從五月就掉到二顆星左右，但是又回升，我就發現他們會去檢舉一顆星評價，所以只要評價不留言，他們就無法檢舉成功」，目前該粉絲頁仍停留在兩顆星的評價。

不只如此，首嶺優號還被網友加碼爆出是不合法的露營區，而據縣府資料也證實網友說法無誤，該露營區是違規經營。