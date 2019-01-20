臉書被留言「小王」氣炸　撂人登門噴漆撒冥紙挨告

▲盧男事後一肩扛下責任，表示其他人均沒有參與，只是法官並不採信他的說法。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

盧姓男子因不滿張姓男子在他臉書社團留言「小王」，於是撂人到對方家叫囂、噴漆、撒冥紙，還在臉書社團「黑色豪門企業」發文懸賞，只是盧男事後遭調查時卻一口咬定所有的事都事他做的，於其他人無關。法官認定證詞不可採，因此仍對盧男及友人依強制未遂罪判2個月，易科罰金6萬。

判決指出，42歲盧男不滿張姓男子在他的臉書社團對他留言「小王」，於是夥同王男等5人到張男的住處，由盧男先「打頭陣」持球棒打凹鐵門及招牌、撒冥紙，還拿紅漆噴「出來面對」，與王男在門外叫囂「孬種出來面對」。張男見狀趕緊在家裡撥電話報警，只是當警方趕抵時，盧男等人已離開。



張男向法官表示，當時天黑看不到外面狀況，但知道有很人嘴裡罵著「孬種、出來面對」等語，還有盧男也曾在臉書「黑色豪門企業」張貼懸賞告示，「協尋此人賞金2千，…此人多次盜用社團帳號，並發文辱罵攻擊我們，忍無可忍，…攻宅附照賞3千（私我）、攻車附照賞5千；攻人小修理附照2萬」，並寫著「我們已攻宅1次了」證明盧男率人去他家搗亂。



只是，盧男事後一肩扛下責任，表示其他人均沒有參與，而王男僅認與盧男在張家門外，但無叫囂、噴漆等暴力情事，王男說，自己當時只是充當司機，開車載他們到目的地，不過並不知盧男要做什麼，也表示有看到盧男一人持球棒敲門、撒冥紙及大罵「孬種出來面對」。

但法官經由多人的證詞交叉詰問後認定王男證詞不可採，認為王男是共犯，法官認，盧男與王男兩人共同毀損被害住家鐵捲門，以強暴脅迫方式，對張男施壓，使其心生畏懼，讓張男出面解釋侵入盧男臉書社團為何辱他「小王」，做無義務的事未遂，構成強制未遂罪。法官審酌，盧男與張男因臉書留言發生糾紛，未理性解決，反而糾眾犯案，造成張男心生恐懼，實不足取，因此2人均依強制未遂罪判2個月，易科罰金6萬。

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