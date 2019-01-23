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2020新款iPhone　華爾街日報：擬全面採用OLED面板

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▲iPhone。（示意圖／CFP）

▲iPhone XS和iPhone XS Max皆是採用OLED螢幕。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

2019年第一個月都還沒過完，預計秋季才會發表的新一代iPhone規格就吵得沸沸揚揚，繼先前的三鏡頭、更小劉海等爆料，現在又有外媒指出，明年將發表的三款新iPhone，將會全面採用OLED螢幕

蘋果從iPhone X開始，首度將OLED螢幕納入其產品設計中。去年發表的三款iPhone，其中iPhone XS和iPhone XS Max皆是採用OLED螢幕，而iPhone XR則是採用LCD螢幕。而據《華爾街日報》報導，蘋果有意將2020年推出的3款新iPhone全部換上OLED螢幕

《華爾街日報》指出，日本顯示器公司（JDI）目前是專門提供蘋果iPhone XR的LCD螢幕，該公司有一半的收入來自蘋果，但iPhone XR的銷售卻不如預期，進而影響蘋果下一代iPhone的螢幕選擇。科技網站《9to5mac》分析，近幾年至高階智慧型手機已逐漸捨棄LCD螢幕轉投OLED螢幕懷抱，因為LCD螢幕需要一個獨立的背光組件，而OLED螢幕卻具備自體發光的特性，且這樣的特性能配合更不規則形狀的設備。

因此《華爾街日報》認為，蘋果可能會在2020年的新一代iPhone上，全面採用OLED螢幕，以實現更靈活的手機造型設計。但若真是如此，日本顯示器公司（JDI）的業務將受到相當大的衝擊，而OLED製造商將因此獲益。

若真是要到2020年iPhone才全面採用OLED螢幕，那麼今年將推出的第二代iPhone XR在規格上可能不會與今年有太大的差異。外傳第二代iPhone XR可能會升級成雙鏡頭；新機邊框和瀏海面積都變得更小，全機正面的螢幕佔比變得更高；機身背部設計上則是繼續採用多彩玻璃機身，整體設計延續了iPhone XR設計理念。另外，外媒《MacRumors》指出，新款iPhone XR有望採用與XS系列相同的4×4 MIMO天線設計，以提供更好的蜂窩連接性能。

▼iPhone XR。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone XR開賣日小結，黑白色最受歡迎，128G需求最高。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：iPhone,OLED,LCD,螢幕,面板,華爾街日報

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