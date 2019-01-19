2019新款iPhone全曝光　果粉最想要的終於來了

▲ 2019新iPhone將有多項更新，圖為iPhone Xs Max。（圖／特約記者洪聖壹攝）



科技中心／綜合報導

近日，對於新iPhone的傳聞甚囂塵上，根據《網易新聞》報導，微博有一新消息再度爆出，顯示新一代iPhone將會採用類似於iPad Pro上120Hz的螢幕更新率，還可能具15W的快充效能。

根據消息透露，今年依舊會有三款新iPhone，而最大的版本會採用4000mAh的電池，以及有著15W的無線快充效能，蘋果發布iPhone 8和iPhone X時只支援5W的充電，後來通過iOS更新將速率提高到了7.5W，若傳聞屬實，那麼iPhone的無線充電速率將會再度刷新自身紀錄，發表之後甚至可以通過iOS的升級來讓速率更進一步提高。

另外，消息稱新iPhone的螢幕更新率將會落在「90-120Hz」之間，雖然不一定是最高規的120Hz，但這也顯示蘋果可能已經找到了改善螢幕更新率和維持電池續航之間的平衡點。

根據先前消息指出，新iPhone的傳聞包含了可能會配備三顆後置鏡頭，意味著蘋果可能將提供廣角、超廣角和3倍長焦鏡頭；另外轉接頭則是可能以Type-C轉接頭取代Lightning轉接頭等。

▲ 2019新iPhone傳聞總整理。（圖／記者李瑞瑾製）

另一方面，根據外媒《MacRumors》報導，今年的新款iPhone也將對XR系列作出升級，有望採用與XS系列相同的4×4 MIMO天線設計，以提供更好的蜂窩連接性能；而目前的iPhone XR僅支持2x2 MIMO天線，在訊號較弱的條件下，會讓XR的連網能力受到很嚴重的影響。