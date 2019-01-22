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三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

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▲▼三星S10將在2/20於舊金山亮相。（圖／翻攝自三星官網）

▲三星Galaxy S10將在2/20於舊金山亮相。（圖／翻攝自三星官網）

科技中心／綜合報導

外國科技媒體TuttoAndroid稍早前獨家揭露了三星Galaxy S10系列在歐洲的定價。其中最高規格的1TB容量Galaxy S10+，售價為1599歐元（約新台幣56100元），不過仍比蘋果iPhone XS Max便宜，512GB的XS Max在義大利售價為1689歐元（約新台幣6萬元）。

這消息也進一步證實先前傳聞，三星Galaxy S10將會有3種規格，包括搭載5.8吋螢幕的S10 Lite、6.1吋螢幕的S10，及搭載6.4吋螢幕且規格最高的S10+。另外，S10 Lite將有黑、白、黃、綠4種顏色，S10則有黑、白、綠3種顏色，S10+除了一樣有黑、白、綠3種顏色外，還會有2款特殊色。

報導也透露，S10+應該有2個前置盡頭，而S10 Lite及S10的前置鏡頭應該僅有一個。內存則會有6GB或8GB兩種選擇，但S10 Lite應該僅有6GB版本，S10+則有可能有12GB內存版本。容量方面，3個機款都有128GB的選項供選擇，而S10及S10+則有512GB選項，S10+更有1TB容量的選擇。

以下是根據TuttoAndroid所揭露的，三星Galaxy S10系列3機款個容量在義大利的定價：

Galaxy S10 Lite 6GB /128GB：779歐元（約新台幣27300元）

Galaxy S10 6GB /128GB：929歐元（約新台幣32600元）

Galaxy S10 8GB /512GB：1179歐元（約新台幣41370元）

Galaxy S10+ 6GB /128GB：1049歐元（約新台幣36800元）

Galaxy S10+ 8GB /512GB：1299歐元（約新台幣45580元）

Galaxy S10+ 12GB / 1TB：1599歐元（約新台幣56100元）

從上述爆料價格可以得知，S10的售價將並不親民，雖然S10 Lite起價不到3萬元，但頂歸機款受價卻逼近6萬。當然，最終售價仍會針對不同地區市場進行調整，確切售價還須等到發布日當天才能得知，但無論如何，粉絲們可先行參考，掂量一下自己的荷包了。

值得一提的是，義大利的智慧型手機售價似乎本就比其他國家、地區來得高。以iPhone舉例，512GB的iPhone XS Max在美國售價為1449美元（約新台幣45100元），義大利則約為1971美元（約新台幣61347元），價差超過新台幣1萬元。

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關鍵字：三星,Galaxy S10,智慧型手機

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