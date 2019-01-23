Android手機健檢！10項指標檢視你的手機夠不夠好

▲Android手機品牌多、品項也多，往往令消費者難以抉擇。（圖／翻攝 avast）

科技中心／綜合報導

除了蘋果及特定廠牌外，大多數智慧型手機的作業系統都是Android，品牌多、品項也多，令消費者難以抉擇。科技網站Android Authority為此列出10項判斷手機好壞的標準，想選購新手機的消費者不妨參考看看。

1. Android版本過舊

品質不佳的智慧型手機的最佳指標之一，就是Android版本。目前Google已推出Android 9.0（代號 Pie），而大多數去年發表的中高階智慧型手機都可陸續升級至最高階，但如果這支智慧型手機仍舊運行著Android 7.0或更舊的版本，便無法升級。

你可能會覺得，Android版本新舊也沒什麼，畢竟在升級至Android 9.0或Android 8.0之前，Android 7.0也曾是主流。問題是，一旦手機未能再從Google獲得最新的安全更新，它將更容易受到惡意程式攻擊，安全堪慮。

2. 卡、頓，載入應用程式緩慢

在購入新手機前，有機會的話最好能先操作看看，開啟任何一個App並上下滑動，一方面試試App載入的速度，另一方面也能觀察手機的流暢程度。

3. 缺少重要規格

Android Authority提醒，不應將便宜的智慧型手機與爛智慧型手機混為一談，有些人並不需要手機內有什麼花里胡哨的功能，因此可以以更便宜的價格購入性能好的手機。但再便宜也不能減去那些重要的功能及規格。

Android Authority以Honor 7s舉例，這款手機缺少陀螺儀感測器等規格，這個零件即便是再便宜的手機都應該裝載，因為這會大大影響使用體驗。此外，這部智慧型手機螢幕解析度不及1080P，連接埠也採用micro USB ，儲存空間也不到32GB，總歸來說，就是一支垃圾。

4. 未知的品牌、OEM（Original Equipment Manufacturer，代工廠）

沒聽說過的品牌不一定意味著它很糟，代工廠在出名前也曾是「nobody」，但選擇一家公認好的代工廠出產的手機，幾乎是絕對不會出錯的。

5. 彆腳的文字描述

購買手機時不妨閱讀一下包裝盒背面的描述及內附的說明書，如果上頭的文字，若用字遣詞怪異不合邏輯，那可能意味著它來自一家外國製造商。外國製造商不是一件壞事，但這間外國製造商要是連聘請一名好翻譯的預算都沒有的話，那就不見得是件好事了。

▲雙鏡頭或相機畫素絕不是評斷智慧型手機相機好壞的標準。（圖／記者邱倢芯攝）

6. 相機太差

優異的相機在中階及入門機款大概很難找到，但使用者須謹記，雙鏡頭或相機畫素絕不是評斷智慧型手機相機好壞的標準。

7. 無所不在的膨脹軟體

即使是知名的智慧型手機製造商所製作的手機，也會存在膨脹軟體，這些膨脹軟體會將你的手機塞滿，並吃掉手機的效能。

使用者應注意手機內是否預先裝有過多無用的App，如如一些宣稱可以提高續航、增加安全性或系統效能的 App。

8. 設計不佳

這不是鼓勵消費者非得購入優異的全玻璃鏡面手機，有些消費者就是偏愛金屬機身等其他材質。因此評斷設計不佳主要可以觀察手機是否太輕、是否剛拿出來就有刮痕等。若它的設計不美觀，可能意味著它的製作成本低廉。

9. 硬體規格過時

性能比規格更重要，除非使用者不打算大量玩遊戲或使用極吃效能的應用程式時。但若手機僅配備2GB內存或CPU功率明顯不足，則可能嚴重限制手機的功能。

10. 評價不好

購入一款智慧型手機前，不妨上網看看各大科技網站對此款手機的評價如何。當然，這些科技網站偶爾也有出錯的可能，而這些撰文者偶爾也會有些主觀的考量，但仍不失為一種參考指標。