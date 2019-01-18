冬天「不行房」護精氣？　中醫師：古人才這樣養生

▲「冬日應減少行房」的說法，其實是為配合古人生活。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

一年24節氣中的「大寒」即將於20日來臨，在這一天，理應是一年中天氣寒冷到極點的日子，不少養生法開始被廣泛討論。但針對大陸網站傳出「冬季養生要減少房事，顧護精氣」的說法，長庚醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭表示，其實這是跟隨古時四季更迭的養生法，現代人「補法」很多，一週行房2、3次都不會有健康疑慮。另外，香港醫管局也有冬季養生法，睡前用熱水泡腳可以「睡得更香」。

陳星諭醫師指出，「冬季養生要減少房事，顧護精氣」的說法，在傳統學理上是正確的，「原因在於，古人講究春生、夏長、秋收、冬藏，隨著四季變化調整身體，冬天萬物休息，這時人體也該在休息狀態，所以為了配合季節生態，才會有房事太過洩漏精氣這種說法」。

陳星諭說，古人四季營養缺乏，但現代人「補法眾多」，若身體健康，就沒有「冬天行房限制」，一週兩、三次都屬正常，但若是是老人家或勞動量較大的朋友，屬於「體質不正常」，就會建議「冬天好好休息」。

▲中藥示意圖。（圖／CFP）

冬日想進補，陳星諭建議，還是以「溫補」較適當，一般來說人參、黃耆、當歸、四物都可以拿來煮湯，只要留意濃度不要過高，對於「正常人」來說都很適合。但已經有上火、情緒急、便秘、暴躁、嘴破等上火症狀出現時，如果「真的很想補」建議用較溫和的食材，包括西洋蔘、山藥等。若真的身體不適或想改善體質，陳星諭提醒，還是要到醫院就診才能找到正確方法。

除了「行房無禁忌」之外，香港醫管局也提供了冬日養生法。醫管局的中醫動網站指出，除了早睡晚起及輕量運動外，入睡前可用熱水泡腳，幫助促進腳部血液循環，進而提升睡眠品質，可預防腳冷，讓人睡得更香。