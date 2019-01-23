桃園「神力女超人」　徒手破車窗扯下後照鏡「知道我是誰嗎」

▲白色汽車遭迎面女子徒手怒砸車、窗，駕駛人突遭無妄之災，很無奈。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

超猛女子！26歲的王姓女子，於違規穿越馬路時，見到對向、停車要讓她通過的白色汽車駕駛人，突繃一句「知不知道我是誰？」等語，然後徒手「蹦！蹦！蹦！蹦！」用力砸車引擎蓋，再大力扯下後照鏡、手砸車窗，暴怒行徑全遭行車紀錄器錄下，讓現場用路人看傻眼！不過，王女也因其行徑付出萬元和解代價。

大溪警分局23日指出，王姓女子(26歲)，22日16時行經大溪區仁和路一帶時，竟違規穿越馬路，而對向的汽車駕駛人見狀便立刻停車，讓女子來通過，沒想到王女竟情緒失控暴走，竟問駕駛人：「知道不知道我是誰？」等語，並以徒手的方式將車輛的後照鏡及駕駛座車窗砸破後，便佯長而去。

▲▼白色汽車遭迎面女子徒手怒砸車、窗，駕駛人突遭無妄之災，很無奈。（圖／大溪警分局提供）

白色汽車駕駛人突遭無妄之災，向大溪警分局報案，警方獲報後，立即掌握到該女子的住處，並通知王女及其家屬至派出所了解案情，砸車過程該女子僅有手部輕微紅腫並無大礙，而汽車駕駛也不願對王女提出毀損之告訴，而毀損罪為告訴乃論之罪，雙方以新台幣1萬元達成和解。

王女的暴怒行徑於網友PO在「爆料公社」後，網友留言：果目睹江湖傳說中的鐵砂掌、超扯、超猛！