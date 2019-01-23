緊隨上海之後　北京、安徽首入會GDP「3萬億俱樂部」

▲2018年北京的GDP達到30320億元人民幣，圖為北京鳥巢。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

最新公佈的數據顯示，2018年北京和安徽GDP達到30320億元人民幣和30006.8億元，均首次突破3萬億元大關，在2017年上海之後，正式成為「3萬億俱樂部」成員，隨著這兩地的「入會」，GDP達到3萬億的大陸城市與省份如今已有13個。

《中新社》指出，最新公佈的數據顯示，北京2018年GDP同比增長6.6%；安徽則增長8.02%。

據了解，上海在2017年成為首個跨越3萬億的城市，北京緊隨其後，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海11個省區市同年的GDP總量超過3萬億元。

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▲安徽省2018年GDP達到30006.8億元人民幣。（圖／記者曾宛琳攝）

根據大陸國家統計局21日發布數據，經過初步核算，去年國內生產總值為90.0309兆人民幣，經濟總量首次突破90兆人民幣大關。以2017年GDP突破80兆元數據相較，按可比價格計算，同比增長6.6%，順利完成年度計劃。若分季度觀察，第一季同比增長6.8%，第二季增長6.7%，第三季增長6.5%，第四季增長6.4%。

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