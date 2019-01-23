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進軍遊戲界？蘋果擴大iPod touch商標覆蓋範圍　新增「掌機」類

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▲▼第6代iPod touch。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國專利商標局批准了一項蘋果iPod touch的商標申請。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

蘋果也要跨足遊戲市場了嗎？本月初美國專利商標局批准了一項蘋果iPod touch的商標申請，這項申請將商標範圍擴大至第28類的「電子遊戲手持設備、掌上遊戲機」。這可能暗示著，下一代iPod touch可能會進軍遊戲市場。

MacRumors報導，做為遊戲機商標申請理由的一部分，蘋果提交了iPod touch概述頁面「遊戲」分類的螢幕截圖。蘋果在截圖中畫了2個紅色箭頭，分別指向「iPod touch」名稱及「購買」按鈕。

▼蘋果在提交給美國專利商標局的文件中，附上iPod touch概述頁面「遊戲」分類的螢幕截圖。（圖／截自美國專利商標局）

▲▼蘋果在提交給美國專利商標局的文件中，附上iPod touch概述頁面「遊戲」分類的螢幕截圖。（圖／截自美國專利商標局）

事實上，自iPod touch推出的10多年來，就一直具備掌上遊戲機的屬性，目前無法得知為何蘋果要等到現在才將其產品商標的覆蓋範圍擴大到掌機。當然，這可能單純僅是一種防禦性錯舉，以免一些競爭對手上門「找碴」。

第6代iPod touch已推出約3年半了，而近期有關蘋果將推出第7代iPod touch的傳聞愈來愈多。外界猜測，蘋果有可能對iPod touch進行全面改動，重新定位iPod touch，讓它更偏向遊戲產品。

目前已有部分媒體釋出了第7代iPod touch的渲染圖，並預告該產品將搭載上一代的A11處理器，及2GB內存，儲存空間則有128GB及256GB兩種可選，甚至有傳聞指出新版iPod touch將配備原深感測相機。無論如何，這些傳聞及蘋果的動作，都令iPod touch更新成為一件令人期待的事。

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關鍵字：iPod touch,蘋果,專利,掌機

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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