新一代iPod touch曝光　螢幕比XS Max大價格不到萬元

▲ iPod touch 7概念渲染圖。（圖／翻攝自YouTube／Rozetked）

科技中心／綜合報導

根據日本媒體Mac Otakara引述多名蘋果供應鏈消息來源指出，蘋果正在研發新款iPod touch，近期有也人釋出了一批iPod touch 7概念渲染圖，預測此次發表的iPod touch螢幕為7吋，比iPhone XS Max還要再大一些。

近幾年iPhone的功能越來越齊全，聽音樂、玩遊戲、看影片全都可靠一支手機完成，而想要螢幕更大的用戶，則可直接選擇iPad，讓iPod的市場定位變得尷尬，蘋果上一次推出iPod touch更是得追朔到2015年。

但對於一些想使用iOS系統、又不想花費上萬元購買新iPhone的消費者來說，如果能有個有一些iPhone功能、也比iPad（甚至iPad mini）還方便攜帶的產品，還可以少付出一些費用，還是可能讓大家買單的。

▲ iPod touch 7概念渲染圖。（圖／翻攝自Rozetked.me）

俄羅斯的Rozetked.me根據Mac Otakara爆料的第七代iPod touch消息設計了一系列iPod touch 7的渲染圖，這批渲染圖的iPod touch 7採用瀏海全螢幕以及鋁合金機身，機身側邊的設計可以看出與iPad Pro有些相似，背部則使用了與iPhone 7類似的造型，天線部分的造型也一模一樣，整體看起來非常輕薄。螢幕尺寸設計為7吋，比6.5吋的iPhone XS Max來得更大，也將具備120Hz的螢幕更新率，並且可能支援主畫面橫向顯示模式與Face ID。

依照外媒預測，新一代iPod touch的售價應會落在新台幣萬元以下，在處理器規格方面，可能會選擇搭載A12或是A11處理器，並搭配2GB RAM與128GB/256GB儲存空間，至於是否會直接跟進iPad Pro捨棄Lightning改採USB Type-C接頭，也將是未來值得關注的重點。

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