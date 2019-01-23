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掃街踩場王不見王！陳思宇不怕對手出「總統牌」

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▲陳思宇大龍市場掃街。（圖／陳思宇辦公室提供）

▲陳思宇大龍市場掃街。（圖／陳思宇辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選27日就要投票，「柯家軍」候選人陳思宇23日一早在大龍市場掃街卻遇上民進黨對手何志偉也在同場拜票，但最終白綠「王不見王」沒碰面。陳思宇受訪時被問及是否擔心對手請來蔡英文出「總統牌」，她回應，「不是比誰比較大咖，是看誰可以為市民努力。」

何志偉黃金周造勢大會請來前後任行政院長賴清德、蘇貞昌，黨內大咖陸續上場替其輔選，陳思宇被問及，是否擔心何志偉在選前請來蔡英文加持，她回應，「我覺得大咖大家每天都在看，可以為市民努力，不是比拚誰比較大咖、有什麼等級，一路走來爭取大家認同比較實際。」

陳思宇透露，選前之夜將不同於傳統的造勢晚會，選擇邀請市民一起在圓環一邊吃滷肉飯、一邊聽大同區的故事，藉此讓大家認識大同區、認識陳思宇，至於台北市長柯文哲是否會再現身加油打氣，她說，「市長時間還在確認中，希望可以來到現場」。

記者提問，少有立委補選熱度這麼高，幾乎是市長選戰等級，陳思宇說，選戰本來就應該要炒熱，補選外界注意度低，希望能鼓勵大家出來投票，她也有接收到不少正面的消息，很多年輕朋友提醒爸媽一定要記得投票，所以她相信投票率一定會比以往提高。記者追問，市長層級選戰是否變成「柯韓對決」，陳思宇強調，希望回歸到立委選舉，提出相關政見讓市民更有感。

一早到市場掃街，卻遇到對手也在同場現身，記者提問，對方臨時更改時間地點，會不會認為是刻意安排，陳思宇表示，「其實我想我們選區在士林大同，市場也就十來個，遇到應該只是巧合。」她強調，不會認為被對手吃豆腐，希望各憑本事爭取選民認同。

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關鍵字：柯文哲,陳思宇,立委補選,白綠合作,何志偉,陳炳甫

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