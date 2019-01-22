柯文哲兩岸發言荒腔走板　梁文傑：以為是國台辦發言人

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲一席「喊台獨又在中國做生意」，柯綠之間也再次爆出口水戰，段宜康要求指名道姓說清楚、不要含沙射影，否則是卑劣的做法；柯文哲回嗆，「要他好好把曲棍球吞下去再講」。對此，民進黨市議員梁文傑酸柯，「柯文哲講的話如果你把他的名字遮掉，你會以為他是環球時報的總編輯或是國台辦發言人，如果你不看內容會以為是黃安講的」，直言柯最近關於兩岸關係的講話荒腔走板。

對於柯文哲重炮抨擊要求段宜康先吞曲棍球再發問？梁文傑直言很沒禮貌，「段宜康是在質疑他所講話的、國家定位的問題，然後柯文哲還說如果是台獨就不要在中國賺錢，這樣的話當然是人人都有權利去質疑他的立場，他這樣的回應段宜康是相當沒有禮貌的做法。」

而柯文哲之前專訪時點名某潮流，今天受訪又說因為韓流丟掉執政，是否覺得柯在針對新潮流？梁文傑說，當初要換掉韓國瑜是民進黨方面的決策，因為北農總經理向來是農委會在派，韓國瑜是前任政府派任的總經理，民進黨政府上台後當然要換人，「這個和哪一個派系沒有關係。」

梁文傑說，韓國瑜他自己有辦法選上高雄市長是他自己的本事，這也不是誰去造成，「我覺得柯市長一直在攪進去這些事情裡面實在沒意思，韓國瑜有辦法是韓國瑜的事情，和民進黨當初要換總經理完全是兩碼子。」

「柯文哲對新潮流的意見很多啦。」梁文傑還說，當初新潮流其實是支持顧立雄來選市長的，所以柯記恨到現在，「他是這麼愛記仇的人那就讓他記吧」；至於是否柯文哲會考量到2024選總統的對手可能是新潮流，才不斷攻擊？梁說， 這有點想太遠。

至於立委補選，梁文傑說，陳思宇這局對他來說太小了，他是想要拉藍軍的票，想到的是2020大選，目前立委不選這局對他來說是恨小的局，「現在很清楚綠營在組統大選的狀況會歸隊，對柯文哲來講的話就是要去在兩岸關係上盡量拉藍軍的票」，他最近講的話幾乎跟黃安、王炳忠相同。