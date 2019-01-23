台北捷運新董座　柯文哲親信李文宗出任

▲李文宗、蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北捷運公司23日上午11點舉行股東會，會中確認新一屆董事代表名單後，隨即召開董事會推選新董事長，最後由柯文哲高中同學、市長室顧問李文宗出任。負責董事人選遴選作業的北市府副秘書長陳志銘表示，北捷每天有200多萬人流，是發展物流物業等創新試驗的場域，此次人事安排新董座定位為有民間公司經驗，李文宗出身科技業，對科技產業熟悉，對於北捷車站人流商業導向發展將能提供創新意見。

北捷公司共15席董事，其中交通部可推派2席、新北市府1席，其餘12席由最大股東北市府決定。董事代表在去年9月期滿，但適逢選舉前夕因此延後新董事推派作業時程，直到1月23日上午才舉行股東會確認新董事名單。

而在北市府掌握的12席董事中，這次有2席由北捷工會提名，10席由市府指派。此次僅確認8名董事，分別為李文宗、陳志銘、捷運工程局長張澤雄、交通局專委黃惠如、公司現任總經理顏邦傑、淡江大學運輸管理系教授張勝雄、宏碁公司前執行長翁建仁、科技業產業背景豐富的蔡士傑。

新任董座李文宗原在矽格公司擔任董事，去年以柯文哲高中同學之姿接手柯的辦公室主任一職，還一度傳出將出任副市長；由於李當過企業界老闆、有科技業背景，處事圓滑，當時被認為可以在柯市府對外關係緊張之際扮演調適角色。但近來李文宗卻被前都發局長林洲民點名是「趙友友」，認為李等人影響到柯文哲對於大巨蛋的判斷。