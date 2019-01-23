叫了17年的爸...竟是殺父母兇手！少年崩潰：不想再見他

▲ 警方當年於2001年發布的嫌犯畫像以及失蹤男童照片。（圖／翻攝自觀察者網，下同。）

大陸中心／綜合報導

河南17年前發生一啟離奇命案，一對夫妻陳屍家中，而夫妻倆的兒子和到來家裡作客的男子卻離奇失蹤。17年後警方偵破此案，當時的兒子已19歲，得知自己的養父其實就是殺死親生父母的兇手後相當崩潰，他表示不想見養父，並已改回原本的姓氏。

據《觀察者》報導，今年55歲的張開勤，是專門從事搶嬰買賣。2001年3月，他以醫生的身分住進陳緒兵夫婦位於河南信陽小山村的家中，並經常幫忙當地人扎針治風濕病，而陳男則幫忙介紹他人看病，只要介紹1人就能從中賺取人民幣5元的介紹費。

張開勤入住後發現夫妻倆的1歲又8個月的兒子相當乖巧可愛，於是他在同年5月25日晚間決定痛下殺手，先藉口幫陳緒兵紮針治療，等到對方俯臥趴下後，隨即拿起紅磚往後腦猛敲，以致陳男當場身亡。接著他竄到隔壁房企圖抱走男嬰時，不慎驚醒男嬰母親蔡金梅，於是他在兩人鬥毆之時，拿起磚頭和鋤頭打死蔡女。

▼ 小峰如今已19歲，在得知養父竟是殺父母仇人後相當崩潰。

這起命案當年由商城縣刑偵大隊副大隊長陳從軍主導辦案，但他直到2018年5月才說服陳緒兵二弟陳緒友開棺，從中獲取死者生物檢材，並發現位在同省的小峰與死者生物資料最符合。他也在走訪少年住屋處後，發覺同住家中的「奶奶」無法交代小峰的真實來歷，也無人可以交代少年母親是誰，而少年父親則是長年不在家，才揭發這起17年前的命案，並於2018年8月逮捕張開勤。

根據警方轉述張男口供，當年他是為杞縣老家的表叔才偷嬰兒，而他把男嬰帶回杞縣老家後，只對母親說小峰是他在外面的私生子，並打算於2004年賣掉男童，但遭到母親阻止而無下文。

據悉張男已在2005年7月因拐賣5名智能障礙婦女被判無期徒刑，並在2008年被改判有期徒刑18年，後又經過三次減刑，原本預計2020年前後出獄。目前張開勤已經被羈押在商城縣派出所。而小峰也已經和親人團聚，並接受警方和當地企業的捐款，繼續就學。