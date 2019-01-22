鄭惠中打人嗆剛好　今晚改口：明親赴文化部致歉　

▲22日晚間7點，市議員應曉薇說明鄭惠中打人經過。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

對於文化部長鄭麗君遭資深女藝人鄭惠中毆打一事，今天傍晚鄭惠中親赴大安分局說明，但警方目前說該案仍未成立，仍須請示台北地檢署檢察官後才能決定後續處理方式。陪同她前來的國民黨台北市議員應曉薇傍晚7點左右先走出大安警分局對外說明：應曉薇強調，鄭惠中事後相當後悔出手掌摑文化部長鄭麗君，但她只對打人這件事道歉，而非針對去蔣化這件事。

國民黨籍台北市議員應曉薇說明表示：鄭惠中對這件事相當後悔，才會找她尋求向文化部長鄭麗君道歉管道，應曉薇說：「不管部長原不原諒她 她明天早上九點半親自會去文化部跟部長道歉」應曉薇表示：事件發生後，鄭惠中覺得說她自己做錯事情，但也覺得部分媒體報導不是很客觀，她傍晚才會主動出面向警方出面說明案發經過。

應曉薇說：鄭惠中41年次，是台北市民也是她選區的民眾，鄭惠中在民國78年發生車禍坐輪椅坐了10年，她是台北市的低收入戶，每個月靠6千元補助金生活。鄭惠中長期覺得：執政黨讓現在台灣的藝人都變成台獨一人，她不認同這樣的意識形態，但鄭惠中強調打人就是不對、就是不應該。才會找上應曉薇，希望應曉薇給她一個平台，她要跟文化部長道歉。

應曉薇提到：「中正紀念堂是我的選區，當時不少人講到去蔣化、很傷害人民情感，我當時沒講到去蔣化，鄭惠中覺得，當年說要拆掉中正紀念堂太粗暴」在場媒體詢問應曉薇：「拆中正紀念堂太粗暴，打人就不粗暴嗎？」

對此應曉薇回應：「當下我也跟鄭惠中說，你可以有個人想法，但是不可以打人」「鄭惠中認為去蔣化就是不對、就是傷害人民情感」「鄭惠中認為自己錯了所以應該道歉，只為她不應該打人、而不是為了去蔣化這件事」應曉薇簡短說明後快步上車離開警局，目前鄭惠中仍在大安警分局內說明。