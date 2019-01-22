俄航驚世劫機案！空服員「一招反制」騙降落　10組特警秒上

▲俄羅斯航空劫機未遂案，據報嫌犯已經被拘捕。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

俄羅斯航空一架國內航班，22日下午自西伯利亞飛往莫斯科途中遭乘客挾持，要求改飛往阿富汗；所幸機組人員智取劫機犯，說服他先讓飛機重新加油，緊急降落在距離莫斯科約240公里的漢特-曼西斯克（Khanty-Mansiysk）。俄羅斯當局一度表示現場僵持中，嫌犯仍在機上。俄國反恐委員會稍後證實，劫機男子已經被拘捕。

綜合俄羅斯媒體報導，俄羅斯航空（Aeroflot）SU1515號航班22日下午2時42分自漢特-曼西自治區的蘇爾古特（Surgut）起飛，原訂飛往莫斯科謝列梅捷沃國際機場，中途卻突然大幅改變航道，疑似發生劫機。

▼航空追蹤網站記錄到SU1515號航班不尋常改變航向。（圖／翻攝推特／Flightradar24）



俄羅斯航空稍後證實，該架飛機已經降落在漢特-曼西自治區另一城市漢特曼西斯克（Khanty-Mansiysk）。據悉，該架班機型號為波音737型客機，機上共有69名乘客和7名機組員。

RT引述消息指，一名乘客疑似挾持航班，要求飛往阿富汗；國際文傳電訊社則報導，該名劫機犯疑似酒醉或精神不穩定，過去已有多次失控被捕紀錄。另據RIA Novosti報導，至少有10組警察小隊趕往機場。

稍早前傳出劫機犯已經被捕消息，不過俄羅斯國家反恐委員會一度澄清消息為確認，「目前嫌犯仍在飛機上」；反恐委員會稍後又發表消息稱，確認該名男子已經被拘留。俄羅斯媒體刊出疑似劫機犯的相片，稱他身份是41歲男子帕維爾（Pavel），但此消息並未獲得官方證實。衛星通訊社報導，目前機場門口有警方值勤，媒體和旅客均不得進入航廈。

#ЭКСКЛЮЗИВ#ВИДЕО задержания захватчика самолета Сургут-Москва https://t.co/2xRQbykaG2 pic.twitter.com/es5Iiaz2ub — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 2019年1月22日

俄媒指出，該名男子目前很可能被依劫機罪嫌起訴，一旦定罪，根據俄國法律最高可判處8年徒刑，若他犯案時持有武器或使用暴力，則可增加至12年有期徒刑。

▼班機降落後，俄羅斯警方在機場外圍值勤。（圖／CFP）

