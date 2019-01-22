2019富比士大陸女富豪榜出爐　2位「海底撈創始人」首入榜

▲ 碧桂園副主席楊惠妍年僅38歲 。（圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

根據富比士中文網發布的2019年大陸女富豪榜，碧桂園副主席楊惠妍以人民幣1,269億元（約新台幣5,800億元）七度蟬聯榜首；龍湖集團董事長吳亞軍以人民幣607.5億元居第2位；富華國際集團主席陳麗華則是第3位，身價人民幣391.5億元，此次中國大陸女富豪榜的前三名都是從事房地產業。

▲龍湖集團董事長吳亞軍身價有607.5億元人民幣。（圖／翻攝自百度百科）

雖然有房地產行業調控力度加大、股價大跌等不利因素，前5名女富豪中，仍有4位來自房地產行業，第5名則是SOHO中國的CEO張欣，身價達229.5億元（人民幣，下同）。

▲富華國際集團主席陳麗華是2019年大陸女富豪榜第3名。（圖／翻攝自百度百科）

2019年上榜的25位女富豪財富總額為5,201.3億元，與2018年的6,703.4億元人民幣相比，下跌22%；入圍門檻為74.3億元，低於2018年的93.7億元。從上榜女富豪所在區域來看，北京、上海、深圳及佛山4座城市就佔據了半壁江山，平均年齡為53歲。

這次共有6位女富豪跌出榜單，其中，東方員林董事長何巧女、圓通速遞董事長張小娟、申通快遞創始人陳小英和裕同科技副董事長吳蘭蘭都因為股價下跌因素無緣榜單。在首次進入榜單的6位女富豪中，最引人注目的，就是隨著海底撈香港上市，身家大幅上漲的2位聯合創始人，舒萍、李海燕，她們分別是主席張勇、董事施永宏的夫人。張勇、舒萍夫婦和施永宏、李海燕夫婦作為創始團隊成員，以個人積蓄出資開設第一間店時，店內僅有「4張桌子」，經過20年的努力，最終把海底撈打造成大陸最熱門的火鍋店。

▲海底撈張勇和舒萍夫婦。（圖／CFP）

另一位新面孔來自翰森製藥的主席鍾慧娟，向來低調的她因翰森在2018年9月申請赴港上市而備受關注，但還沒通過港交所的聆訊。儘管遭遇資本寒冬，來自海普瑞的李坦仍因公司股價大漲30%而初次上榜，同樣受益於股價上漲而入榜的則是海天味業原高管黎旭輝。