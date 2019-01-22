謝長廷與國安高層溝通不順？　國安人士：根本造謠！編造故事

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

針對媒體報導指稱，駐日代表謝長廷與國安高層溝通不順， 才導致駐日副代表突換人。對此，國安人士表示，該報導諸多揣測根本是捕風捉影、見縫插針，外交人員的調派是再正常也不過的事情，按照程序處理，媒體刻意以臆測、編造故事方式，扭曲外交人事的調整，這種做法，不僅不專業，更是對外交人員的打擊，其實與製造假新聞無異。

根據媒體報導內容指出，將接任駐日副代表的蔡明耀，過去曾擔任台日關係協會秘書長派駐東京，對日本外交事務嫻熟，但原本駐外輪調以3年或6年為單位的慣例，郭仲熙到任4年突然遭到輪調，引起議論。

除了蔡明耀人事令18日已發布，台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長陳桎宏屆齡退休，內定將由台日關係協會秘書長張淑玲接任，但因駐大阪辦事處前處長蘇啟誠日前輕生引發爭議，張並不會立即上任。

另外，報導內容指稱，謝長廷擔任代表，專注於地方的城市交流與經貿文化領域，與蔡政府期待有落差，但因為謝長廷政治輩分高、政治色彩強烈，這種失衡情況，讓國安高層也無能為力，而郭仲熙性格保守，不像蔡明耀任事積極、又以「使命必達」著稱。

對此，國安人士表示，該報導諸多揣測根本是捕風捉影、見縫插針，外交人員的調派是再正常也不過的事情，按照程序處理，媒體刻意以臆測、編造故事方式，扭曲外交人事的調整，這種做法，不僅不專業，更是對外交人員的打擊，其實與製造假新聞無異。

國安人士批評，報導中指稱「東京方面認為和蔡英文當局一直沒有很順暢的溝通管道」，根本是造謠，蔡英文上任以來，特任謝長廷出任駐日本大使，就是認為謝長廷從政的經歷豐富，而其留日背景熟悉日本事務，是政壇中的知日派。

國安人士表示，這幾年來台灣和日本之間的議題多能對話溝通，安倍首相也多次公開表達對台灣關心和支持，並無該媒體所說的無順暢溝通管道。謝大使推動的城市交流，更讓台灣許多城市與日本城市之間的交流更為密切頻繁，有助於我方和日本交流的全面深化，所謂讓國安高層無能為力的說法，根本是造謠，與事實不符。