不想聽到討厭的歌手的歌嗎？Spotify將可以「封鎖」特定歌手

▲Spotify正在測試一項新功能，讓使用者可直接封鎖歌手。（圖／ETtoday示意圖）

科技中心／綜合報導

不想聽到討厭的歌手的歌嗎？那就把這位歌手「封鎖」吧！串流音樂平台Spotify正在測試一項新功能，讓使用者可直接封鎖歌手，讓使用者無論播放哪個歌單都不會再挑到該歌手歌、破壞聽歌興致。

隨著即將推出的更新，Spotify將允許使用者封鎖自己不喜歡的歌手，以阻絕這位歌手出現在自己的樂庫、歌單、系統推薦歌單、熱門排行榜、電台等所有播放清單中，但如果是該歌手合作客串其他歌手的作品則不在封鎖範圍內。一旦封鎖該歌手，即便你想手動撥放該歌手的音樂也不行，必須得解鎖才能再次播放該歌手的音樂。

事實上，Spotify過去就曾想過要推出類似的功能，讓使用者可以封鎖、隱藏歌手，或將特定歌手加入黑名單。但後來Spotify在2017年卻表示，經審慎考慮後，決定暫不推出該功能。隔年則推出了「喜歡」（Like）和「不喜歡」（Dislike）的按鈕功能，提供使用者在部分歌單中使用該功能，也讓演算機制更貼近使用者習慣與喜好，與目前正運行於Apple Music的功能類似。

目前進行測試的僅有iOS版，而PC及Android平台則尚未擴及，正式推出的時間目前也不得而知，不過這項功能預計將會大大提升使用者的體驗。