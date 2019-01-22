新一代Chromecast登台　硬體速度提升15%、看電影更具臨場感

▲新一代Chromecast登台，支援多種OTT影音平台。（圖／翻攝自Google Store網站）

記者邱倢芯／綜合報導

Google今（22）日宣布，新一代的串流影音配件Google Chromecast正式在台灣販售；根據官方指出，為了讓使用者在家中觀看運動賽事、動作電影等影音內容時感受更身歷其境的 觀影體驗，新 Chromecast 硬體速度提升了15%，因此能以每秒 60 畫格 數和 1080p 的高畫質流暢地串流播放媒體內容，呈現出更具臨場感的影像。

Google表示，Chromecast支援了多款使用者喜愛的應用程式，包括台灣大的myVideo影音、KKTV、 KKBOX、遠傳friDay影音、YouTube、Google Play 電影、NETFLIX、 CATCHPLAY影音、Facebook Watch ，以及 Spotify等來自台灣及全球超過 2,000 種的相容應用程式與精彩影音平台，豐富台灣使用者的日常生活體驗。

值得注意的是，使用者在未播放串流內容時，新Chromecast可將電視轉變為個人生活畫布，展示使用者Google相簿內的影像，且會自動略過模糊不清或是重複的影像。此外，使用者也能將裝置與家中多個支援Chromecast的音響設定為同一群組，在家中任何角落同步且不間斷的享受音樂。

Google指出，新Chromecast秉持一貫簡約外觀設計與平易近人的價格，在台灣販售的新一代產品為深灰色，售價為新台幣1,445 元，即日起可於全台台灣大哥大門市/購物網站、PChome24h購物和 Google線上商店（1 月 23 日上午 02:30 開賣 ）購買新Chromecast 產品。