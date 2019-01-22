蕭旭岑：習近平講什麼蔡英文就跟著跳腳！為何要成為附庸？

▲呂秀蓮記者會，蕭旭岑質疑蔡英文兩岸政策。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平發表「吿台灣同胞書」，前副總統呂秀蓮22日舉行座談會，探討九二共識與一國兩制。馬英九基金會執行長蕭旭岑在會中表示，習近平的說法本來就不是我們的立場，很遺憾的是領導人完全附和習得談話，「反過來說，我們就是沒有九二共識，完全本末導致」。

由於習近平提出「習五點」之後，總統蔡英文強硬回應，強調台灣絕不接受九二共識和一國兩制；對於習近平的談話，蕭旭岑認為，他的談話雖然激烈，但其實在發表談話後2週，國台辦發言人馬曉光把內容悄悄做了修正。

蕭旭岑表示，九二共識就是中華民國，從未接受中共的表述，但很遺憾的是，我們的領導人完全附和習近平的談話，反過來說我們沒有九二共識，就完全是本末倒置，「若自認為我們就是中華民國，那有什麼好動搖？習近平講什麼，妳跟著跳腳，為何要成為他的附庸？」

對於蔡英文提出的維持現狀，蕭旭岑表示，今天韓國瑜市長、柯文哲市長、朱立倫前市長也都有提出質疑，「主張是什麼？」掌握政治權力的人，要告訴我們你要怎麼辦，蔡英文2015年提出維持現狀時，是馬英九總統的現狀，但現在的現狀在哪？

蕭旭岑表示，也許有困難，但負責任的政治人物應該要提出，不論修憲、制憲都應該要有勇敢的政治人物，「現在不採取政治動作，你要什麼？這是很嚴肅的問題。」

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

